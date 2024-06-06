“ضحك وغنى وكرتون كل يوم”.. استقبل تردد قنوات الاطفال 2024 “طيور الجنة، mbc3، بيبي كيدز” لمشاهدة افلام ومسلسلات الكرون

تبحث العديد من الأمهات عن تردد قنوات الاطفال 2024 وذلك لأنها تقدم محتوي ترفيهي وتعليمي للأطفال بشكل جذاب، بالإضافة إلى أنها تعلمهم المبادىء والأخلاق التي ينبغي أن يتحلوا بها من أجل بناء جيل عظيم، وأهم مايميز هذه القنوات أنه يتم بثها بشكل مجاني طوال اليوم، وهذا لا يتطلب دفع أي اشتراكات شهرية، وسوف نوضح ترددات بعض هذه القنوات عبر السطور القادمة، بالإضافة إلى كيفية تنزيل هذه الترددات.

تردد قنوات الاطفال 2024

وسوف نستعرض تردد قنوات الاطفال 2024 التي تعرض محتوى آمن باللغة العربية عبر القمر الصناعي نايل سات:

1- قناة سمسم

التردد: 11334 ميجاهرتز.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

2- قناة أجيال الجديد

التردد: 12149 ميجاهرتز.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

3- قناة MBC3 الجديدة

التردد: 11470-11559 ميجاهرتز.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

4- قناة طيور الجنة

التردد: 11391 ميجاهرتز.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

5- قناة بيبي كيدز

التردد: 11393 ميجاهرتز.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: رأسي.

معامل تصحيح الخطأ: 3.

خطوات تنزيل تردد قنوات الاطفال 2024

إليك خطوات تنزيل تردد قنوات الاطفال 2024 لتمكين الأطفال من الاستمتاع بمحتوى آمن وملهم عبر هذه القنوات:

ابدأ بالنقر على زر “القائمة” باستخدام ريموت الريسيفر الخاص بك.

اختر خيار “البحث عن القنوات” للمتابعة.

حدد القمر الصناعي “نايل سات” بعد ذلك.

اضغط على زر “Start” أو “بدء” للبدء في رحلتك.

انتظر حتى يكتمل البحث، ثم ستظهر القنوات المتاحة.

اختر القنوات التي ترغب في تنزيلها.

اضغط على زر “OK” لحفظ الترددات.

سيتمكن الأطفال من مشاهدة البرامج المفضلة لديهم عبر القنوات التي تم تنزيلها، بهذه الطريقة، يمكنك ضبط جهاز الاستقبال الخاص بك لاستقبال ترددات قنوات الأطفال وتمكين الأطفال من مشاهدة محتوى آمن وترفيهي.