بطرق سحرية وصفة النشا لعلاج حروق الشمس في المصيف واستمرار بشرتك في أقوى جمال لها

وصفات النشا للعناية بالبشرة وصفات طبيعية للتخلص من جفاف البشرة بفصل الشتاء، فالنشا من المكونات الطبيعية التي تضمن الترطيب وإزالة الجلد الميت كما تعمل على تنقية خلايا البشرة من البكتيريا عند تنظيف البشرة، ولذلك ننصحك بتجربة ماسك النشا الطبيعي للبشرة للتخلص من علامات الاسمرار للبشرة والحفاظ عليها مرطبة أطول فترة ممكنة، وذلك ما سنعمل على توضيحه من خلال موقعنا قلب الأم.

ماسك النشا والحليب لحروق الشمس

المكونات:

3 ملاعق كبيرة من الحليب.

ملعقة واحدة كبيرة من النشا.

مقدار نصف ملعقة من عصير الليمون.

طريقة التحضير والاستخدام:

عليك أن تقومي بإحضار طبق صغير وتضعي فيه الحليب والنشا وعصير الليمون.

ثم تقومي بالتقليب حيث يمتزج الخليط جيدا ليصبح مناسب للبشرة.

وبعد ذلك عليك تنظيف البشرة باستخدام الغسول المناسب لنوع بشرتك وتجفيفها.

وبعدها قم بوضع المزيج على بشرتك وتركيه لمدة لا تقل عن 10 دقائق.

ثم قومي بغسيل البشرة باستخدام الماء الفاتر واستخدامي المرطب المناسب.

فوائد الوصفة:

معالجة حب الشباب.

التخلص من الجلد الميت من على سطح البشرة.

وقاية بشرتك من ظهور التجاعيد وعلامات الشيخوخة المبكرة.

تفتيح البشرة والتخلص من علامات الاسمرار والتصبغ.

التخلص من آثار البقع على الوجه.

الوقاية من ظهور الخطوط الرفيعة على سطح البشرة.

التخلص من جميع أنواع البكتيريا بخلايا البشرة.

الترطيب المثالي لجميع أنواع البشرة (الجافة – الدهنية – المختلطة).

ماسك النشا وزيت الزيتون للبشرة

المكونات:

ملعقة واحدة كبيرة من الكركم.

ملعقة كبيرة من النشا.

3 ملاعق كبيرة من الحليب.

نصف ملعقة من زيت الزيتون.

طريقة التحضير والاستخدام:

عليك بإحضار وعاء صغير وضعي فيه الكركم والحليب والنشا وزيت الزيتون.

وأحرصي على تقليبهم جيدا حتى يمتزج الخليط تماما ليكون جاهز للاستخدام.

ثم قومي بتوزيعه على بشرتك مع التدليك على هيئة دوائر على بشرتك.

وتركيه لمدة لا تتجاوز الـ 10 دقائق ونظفي بشرتك بالماء الفاتر.

عليكي بالمداومة على تجربة ذلك الماسك ثلاثة مرات أسبوعياً.

فوائد الوصفة: