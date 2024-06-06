لينك شغال ” epedu.gov.iqنتائج الثالث متوسط دور أول جميع محافظات العراق 2024.. من مكانك أعرف نتيجتك

في إطار التكنولوجيا الكبيرة والمميزة التي تمر بها البلاد، عملت وزارة التربية العراقية، على إطلاق العديد من الخدمات الإلكترونية عبر موقعها الرسمي، ومن بينها الإستعلام عن نتائج الطلاب في مختلف المراحل الدراسية، ومن بينها الثالث متوسط الدور الأول، لكي يتعرف الجميع الدرجات التي تم الحصول عليها في هذه المرحلة، وإمكانية تقديم طلب اعتراض على المادة الراغب في تصحيحها مرة أخرى.

عرض نتائج الثالث متوسط الدور الأول

وهناك موقع نتائجنا الإلكتروني، لكي يتم العمل على استخراج نتائج الثالث متوسط الدور الأول، ويسهل العمل على تنزيل جميع الكشوفات التي تحمل كافة أسماء الطلاب والطالبات بالدرجات المتحصلين عليها في هذه المرحلة الدراسية، مع العلم أن النتائج يتم رفعها في هيئة كشوفات لكي يُسهل البحث عن أسماء الطلبة الراغبين في معرفة النتائج، والمواد التي يرغبون في تصحيحها مرة أخرى من قبل وزارة التربية.

خطوات استخراج كشوفات نتائج الثالث متوسط الدور الأول

أما عن الخطوات التي يُرجى القيام بإتباعها لكي يتم الإستعلام عن نتائج الثالث الدور الأول في محافظات العراق، وفقًا لما يلي:-