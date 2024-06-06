ألحق وظيفتك .. شروط التسجيل في مسابقة الجمارك 2024 douane.gov.dz الأوراق المطلوبة

قد قامت الحكومة الجزائرية بالإعلان عن وظائف جديدة، من أجل توفير فرص عمل لكافة المواطنين الجزائريين الذين بحاجة إلى وظيفة ذات دخل شهري ثابت، وهذه الوظائف ضمن مسابقة الجمارك في الجزائر لعام 2024، وقد أعلنت الحكومة الجزائرية أيضًا عن شروط التسجيل في المسابقة، وكيفية التسجيل فيها، وتعد هذه المسابقة شكل من أشكال الدعم التي قد وفرتها الحكومة الجزائرية، من أجل مساعدة مواطنيها على عيش حياة كريمة.

كيفية التسجيل في مسابقة الجمارك الجزائرية 2024

بعد أن أعلنت الحكومة الجزائرية عن مسابقة الجمارك لعام 2024، قد تزايدت عمليات البحث من قبل المواطن الجزائريين عن طريقة التسجيل في المسابقة، وهي:

في البداية قم بتسجيل الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص ب المديرية العامة للجمارك

ثم قم باختيار أيقونة الجمارك.

من القائمة الرئيسية، قم بالضغط على أيقونة مسابقة التوظيف في الجمارك.

وبعدها قم بإدخال كافة البيانات المطلوبة.

ثم قم بدفع رسوم الخدمة، وتختلف الرسوم على حسب الوظيفة المقدم عليها.

ثم قم بالضغط على أيقونة الإرسال.

شروط التسجيل في مسابقة الجمارك 2024

هناك بعض الشروط التي يجب أن تتوفر لدى المتقدم حين يقوم بالتسجيل في مسابقة الجمارك لعام 2024، والتي قد تم الإعلان عنها بواسطة الحكومة الجزائرية، وهي:

يجب أن يكون المتقدم جزائري الجنسية، ويقيم داخل الجزائر بشكل دائم.

كما يجب أن يكون مؤهل الدراسة التي حصل عليه المتقدم متوافق مع الوظيفة المقدم عليها.

يجب أن يقوم المتقدم بتقديم كافة المستندات والأوراق المطلوبة.

المستندات اللازمة للتسجيل في مسابقة الجمارك 2024

قد أعلنت الحكومة الجزائرية عن بعض المستندات اللازم تقديمها حين تسجل في مسابقة الجمارك لعام 2024، وهذه المستندات تكون كالتالي: