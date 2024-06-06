الآن رابط نتائج التاسع اليمن 2024 برقم الجلوس عبر وزارة التربية والتعليم moe-ye.net في جميع المحافظات

ارتفعت مؤشرات البحث عن رابط نتائج التاسع اليمن 2024 خلال الساعات الأخيرة وذلك بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم اليمنية استعدادها الكامل خلال الأيام القليلة القادمة لاعتماد وإعلان نتائج امتحانات الصف التاسع الأساسي للعام الدراسي الحالي، ويترقب جميع الطلاب وأولياء الأمور في مختلف المحافظات والمدن اليمنية إعلان نتائج الصف التاسع بفارغ الصبر وذلك لأنها تعد هذه المرحلة من أهم الشهادات التعليمية التي يحصل عليها الطالب حيث تلعب دورًا كبيرًا في تحديد ورسم مستقبل الطالب التعليمي.

رابط نتائج التاسع اليمن 2024

والجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم في اليمن أعلنت عن انتهاء جميع أعمال التصحيح وتقدير الدرجات في جميع المواد الدراسية التي أجريت على الطلاب وذلك بعد انتهاء الامتحانات مباشرة، وووفقًا لتصريحات المسؤولين بالوزارة، ستكون النتائج متاحة إلكترونيًا بعد انتهاء أعمال الكنترولات مباشرة، ويمكن الاستعلام عن النتائج فور اعتمادها عبر رابط نتائج التاسع اليمن 2024 من خلال اتباع الخطوات التالية:

اضغط على موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية.

اكتب اسم المستخدم وكلمة المرور.

اختر “نتائج الامتحانات”.

حدد نتائج الصف التاسع الأساسي.

اكتب رقم الجلوس الخاص بالطالب.

اضغط على مربع البحث.

سوف تظهر النتيجة فوراً وبيان تفصيلي بدرجات الطالب.

بهذه الطريقة، يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاطلاع على النتائج بسهولة وسرعة عند إعلانها رسميًا من قبل الوزارة.

نتائج التاسع اليمن 2024

الجدير بالذكر أن امتحانات هذه المرحلة بكافة المحافظات اليمنية قد بدأت يوم الأحد الماضي الموافق 28 أبريل 2024، والذي وافق 19 رمضان 1445 هجرية بمادة القرآن الكريم واستمرت لمدة ثلاث ساعات، ولكن الوزارة قد أعلنت انتهاء جميع أعمال الامتحانات يوم الأحد الموافق 12 مايو 2024 والذي وافق 14 شوال 1445 هجرية حيث كانت مادة العلوم هي آخر المواد الممتحنة، وأما طلاب الصف التاسع قد أدوا الامتحانات في جميع المواد الدراسية المقررة عليهم، والتي تشمل القرآن الكريم، اللغة العربية، العلوم، والتربية الإسلامية، ووفرت لهم رابط نتائج التاسع اليمن 2024 يمكنهم الاستعلام عن النتائج في حالة ظهورها.