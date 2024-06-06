طقد أقرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية بتمديد الدعم الإضافي حتى نهاية العام، كما أتاحت حاسبة حساب المواطن الجديد وطرق الاستعلام عنها لعام 2024 بطريقة إلكترونية سهلة وبسيطة لمساعدة المواطنين في حساب الدعم المستحق.

كيفية استخدام حاسبة حساب المواطن الجديد؟

وفقًا لما أعلنته وزارة الموارد البشرية حول نصيب الفرد من الدعم الإضافي المقرر بـ 720 ريال سعودي لربة الأسر و360 ريال سعودي للتابعين في الأسرة بشرط أن يبلغ 18 عام وأكثر، والتابعين ذو الأعمار أقل من 18 عام يحصلون على 216 ريال سعودي، وقد سهلت الجهات المختصة الطرق اللازمة في الاستفسار عن حساب الدعم الذي يحصل عليه المواطن بشكل إلكتروني، وذلك من خلال:

زيارة الموقع الرسمي لبرنامج حساب المواطن من خلال الرابط التالي.

اختر رب الأسرة أو فرد مستقل من الحاسبة التقديرية للبرنامج.

تأكد من إرفاق كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

في النهاية انقر على أيقونة احسب.