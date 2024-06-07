موقع نتائجنا: نتائج الثالث متوسط pdf كل المدارس بالرقم الامتحاني ملفات كاملة

من النتائج المهمة للغاية والتي تمثل خط فاصل في التعليم العراقي هي نتائج الثالث متوسط، حيث ينتقل بعدها الطالب مباشرة إلى مرحلة جديدة والذي يحدد مستقبل الطالب المهني بعد ذلك، ويشغل الصف الثالث متوسط في العراق حيز كبير من اهتمام الشعب العراقي، وللعلم فإن امتحانات الصف الثالث متوسط قد انتهت منذ أيام قليلة، ولذلك فإن الإعلان عن النتيجة أمامه بعض الوقت.

نتائج الثالث متوسط

ينتظر نتائج الثالث متوسط عدد كبير من الطلاب في العراق، ومن المؤكد أن إعلان النتيجة سوف يتم على الفور عقب الانتهاء من تصحيح أوراق الطلاب ورصد درجاتهم بكل دقة وحيادية وشفافية تامة، حيث أن مصلحة الطالب وحصوله على ما يستحق هي أولويات وزارة التربية والتعليم، ويمكن الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث متوسط فور إعلانها من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية من خلال الخطوات التالية:

التوجه إلى موقع وزارة التربية العراقية الرسمي على الإنترنت.

الضغط على أيقونة نتائج الامتحانات.

القيام باختيار الصف الدراسي وهو الثالث متوسط.

إدخال اسم الطالب ورقم الامتحان الخاص به.

يجب التأكد من كافة البيانات المدخلة.

الضغط على كلمة استعلام

بضعة ثواني وتظهر على الشاشة النتيجة التي تتعلق بالطالب تحتوي على كافة الدرجات الخاصة بالمواد الدراسية.

خطوات تقديم طلب اعتراض على نتائج الثالث المتوسط

بعد الإعلان عن نتائج الثالث متوسط يمكن لأي طالب يشعر بالضرر أو أنه حصل على نتيجة أقل مما يستحق يمكنه تقديم اعتراض من خلال الخطوات التالية: