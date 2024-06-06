“شجع بلدك”.. القنوات الناقلة لمباراة مصر بوركينا فاسو الليلة في تصفيات كأس العالم 2026 ومن هم المعلقين

يتساءل العديد من عشاق المستديرة عن القنوات الناقلة لمباراة مصر بوركينا فاسو وذلك لأنها تعد هذه المباراة حاسمة في إطار الدور الثالث من تصفيات كأس العالم للمنتخبات 2026، والذي سيقام في كل من كندا، الولايات المتحدة الأمريكية، والمكسيك، بالإضافة إلى تزايدت معدلات البحث عن موعد عرض هذه المباراة المهمة بين المنتخب المصري ومنتخب بوركينا فاسو، وسوف نوضح عبر السطور القادمة أهم القنوات الناقلة لهذه المباراة، وعلاوة على ذلك موعد عرضه لهذه المباراة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر بوركينا فاسو

ومن المتوقع بث هذه المباراة الحاسمة بين منتخب مصر ومنتخب بوركينا فاسو اليوم الخميس الموافق السادس من يونيو في تمام الساعة العاشرة مساءً على العديد من القنوات الرياضية الفضائية. إليكم أبرز القنوات الناقلة لمباراة مصر بوركينا فاسو:

قناة بي إن سبورت الرياضية.

مجموعة قنوات SSC التابعة للمملكة العربية السعودية التي تنقل هذه المباراة، بتعليق مدحت شلبي.

قناة أون تايم سبورت الرياضية حيث تعتبر هذه القناة من أهم القنوات الفضائية التي ستعرض المباراة بين منتخب مصر ومنتخب بوركينا فاسو، بتعليق محمد الكواليني.

موعد مباراة مصر بوركينا فاسو

وبعد أن أوضحنا القنوات الناقلة لمباراة مصر بوركينا فاسو، لابد أن ننوه إلى أنه من المتوقع أن يكون موعد مباراة مصر بوركينا فاسو حيث ستقام المباراة الأولى اليوم الخميس الموافق السادس من يونيو باستاد القاهرة الدولي، وستكون ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات، ويتم بث المباراة في تمام الساعة 10 مساءً بالتوقيت المحلي لجمهورية مصر العربية، وأما المباراة الثانية، فستقام يوم العاشر من يونيو، حيث سيتواجه المنتخب المصري مع منتخب غينيا في إطار الجولة الرابعة من التصفيات، ونأمل أن تكون هذه المباريات حافلة بالإثارة والأداء المميز من كلا الفريقين.