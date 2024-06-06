“مؤسسة التقاعد ” سن التقاعد الجديد في الجزائر 2204 وشروط التقديم على المعاش النسبي

كشفت المؤسسة العامة للتقاعد في الجزائر عن سن التقاعد الجديد في مختلف الولايات الجزائرية، حيث إنه تم التعديل على السن الخاص بالمعاشات، ومن بينها خفض السن الخاص بالتقاعد للنساء، ويكون ذلك وفقًا لمجموعة من الشروط الهامة التي نكشفها لكم في السطورالتالية، حتى يتعرف عليها الجميع في مختلف الموظفين بالقطاعي الخاص أو العام.

ما هو سن التقاعد بالجزائر 2024؟

وحدد مجلس الشعب الجزائري، عن بعض الإجراءات والتفاصيل الجديد الخاصة بسن التقاعد الجديد، ليصبح بإمكان المرأة الخروج من محل عملها عند بلوغها سن الـ55 عامًا، ويشترط أن تمم نحو 32 سنة في الجهة التي تعمل بها، بالإضافة إلى أنه تم خفض سن التقاعد لـ5 سنوات لكافة الموظفين والعاملين ضمن المناطق البعيدة عن محل سكنهم، هذا وأن يتم خفض سن التقاعد لمن هم بالمناطق الجنوبية لتصل إلى 3 سنوات.

شروط التقاعد النسبي في الجزائر

هناك بعض الشروط الهامة لجميع الراغبين في التقديم على التقاعد النسبي في دولة الجزائر، كما يلي:-