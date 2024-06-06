مبرووك ربحت 100 ألف دولار!! ماذا إن كان مصطفي الأغا على الطرف الأخر لتحقيق حلمك مع مسابقة الحلم 2024!

تعد مسابقة الحلم على قناة إم بي سي (MBC) واحدة من أبرز وأهم المسابقات التلفزيونية في العالم العربي، إن لم تكن هي الأهم على الإطلاق، حيث تأتي أهمية تلك المسابقة المليونية والتي يقدمها الإعلامي الشهير مصطفى الأغا، من خلال جوائزها المالية الضخمة، والتي تُقدر قيمتها الإجمالية بحوالي 3.5 مليون دولار سنويًا، وتشمل هذه الجوائز جائزة أسبوعية بقيمة 5000 دولار، بالإضافة إلى 12 جائزة شهرية في العام بقيمة 100 ألف دولار لكل شهر، هذا بخلاف الجائزة الكبرى التي تُقدّم في نهاية العام بقيمة مليون دولار.

كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم 2024

للاشتراك في مسابقة الحلم 2024، يمكن للراغبين من مختلف الدول العربية المشاركة بسهولة عبر إرسال رسالة نصية تتضمن كلمة “حلم” أو “dream” إلى الأرقام المخصصة لكل دولة عربية، وهي الأرقام التي يتم الإعلان عنها بشكل دوري خلال البث التلفزيوني للمسابقة، ما يضمن سهولة الوصول والمشاركة للجميع.

تعرف على أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم

هذا ويمكنك الاشتراك في مسابقة الحلم 2024 من خلال الأرقام التالية:

– مصر: سعر الرسالة 7 جنيهات من جميع الشبكات – 95458.

– السعودية: سعر الرسالة 6.9 ريال: (STC: 858888 – MOBILY: 650444 – ZAIN: 755505)

– الإمارات: (ETISALAT: 5544 – DU: 3636)

– تونس: جميع الشبكات – 85988

– المغرب: (maroctel: 9669 – INWI: 9669)

– الأردن: (Zain: 94099 – Orange: 94099)

– البحرين: (ZAIN: 94000 – BATELCO: 94000- STC: 94000)

– فلسطين: (JAWWAL: 1625- ooredoo: 6144)

– العراق: (ZAIN: 2770 – ASIACELL: 2266 – KOREK: 2180)

– اليمن: (Sabafon: 5222 – You: 5222 – Yemen Mobile: 5222)

– سوريا: (Syriatel: 1565 – MTN: 1555)

– الكويت: (STC: 4141 – Zain: 4141)

– مصر: سعر الرسالة 7 جنيهات: بكافة الشركات على الأرقام التالية (Orange: 95450 – Vodafone: 95450 – WE: 95450 – 95458 Etisalat)

هذا وتتنوع أسئلة المسابقة لتشمل مختلف المواضيع مثل العلوم، التاريخ، الجغرافيا، الفنون، الثقافة، الرياضة، الأحداث الجارية، والشخصيات الشهيرة.

جوائز ضخمة بانتظارك مع مسابقة الحلم

مع مسابقة الحلم، لديك الفرصة لتحقق حلمك بالفوز بجوائز مالية ضخمة، ومنها الجائزة الأسبوعية تبلغ 5000 دولار، بينما تُمنح جائزة شهرية بقيمة 100 ألف دولار 12 مرة في السنة، لكن تعد بكل المقاييس الجائزة الكبرى السنوية هي الأضخم على الإطلاق، حيث تبلغ قيمتها مليون دولار، وهي الجائزة التي ينتظرها الملايين من المشتركين بفارغ الصبر)

ساعات قليلة ويتم الإعلان عن الفائز بجائزة 100 ألف دولار لشهر مايو 2024

لم يتبق سوى ساعات قليلة قبل أن يعلن الإعلامي مصطفى الأغا، خلال برنامج “صدى الملاعب” على قناة إم بي سي، اسم سعيد الحظ الفائز بجائزة 100 ألف دولار بمسابقة الحلم لشهر مايو، هذه الجائزة التي ينتظرها الملايين من أبناء الوطن العربي بفارغ الصبر قد تغير حياة الفائز بها رأسًا على عقب، مما يجعل الانتظار والترقب جزءًا لا يتجزأ من الحماس والإثارة.

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