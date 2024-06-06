دقايــق فقط.. الحق اعرفها طريقة تجديد البطاقة الذهبية في الجزائر 2024 وما هو الرابط المباااشر (eccp.poste.dz)

تسعى الحكومة الجزائرية دوما للعمل على تقديم كثير من المزايا للمواطنين ومن هذه الخدمات هو ما قدمه هيئة البريد الجزائري من خدمة ميزة الحصول على البطاقة الجزائرية، ولذلك نقدم لكم في هذه المقالة العديد من مميزات هذه البطاقة وكذلك كيفية الحصول عليها، وسوف تجدون هنا الشروط والفئات التي يجب أن تتوفر لمن يريد الحصول على البطاقة الذهبية.

كيفية الحصول على البطاقة الذهبية في الجزائر

في بداية اأامر نعرض لكم كيفية الحصول على البطاقة الذهبية للمواطنين الجزائريين دون أدنى صعوبة، حيث قد أوضحت الجهات المختصة أن هناك سهولة في التعامل مع المواطنين وإليكم الخطوات من خلال الآتي:

تسجيل الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لبريد الجزائر

ثم النقر على أيقونة طلب البطاقة الذهبية

وسيطلب منك إدخال بعض البيانات الضرورية، يجب عليك إدخالها بدقة وصحة

وبمجرد إدخال البيانات، قم بتحميل المستندات المطلوبة

ةبعد ذلك انقر على أيقونة تأكيد الطلب لاستكمال عملية الطلب

سعر البطاقة الذهبية في الجزائر

بعد إدراك المواطنين في الدولة لفوائد البطاقة الذهبية وسرعة توفرها خلال 5 أيام فقط بدأ البحث عن تكلفة الحصول عليها، والذي يمكننا التعرف عليه من خلال الآتي:

ولذلك أعلنت هيئة البريد الجزائري أن سعر البطاقة الذهبية يبلغ حوالي 9000 دينار جزائري.

وهو سعر يعتبر مناسباً جداً مقابل الفوائد والخدمات التي تقدمها البطاقة

شروط البطاقة الذهبية بالجزائر

يمكننا التعرف على المزايا والشروط للبطاقة الذهبية في الجزائر كما أوضحت هيئة البريد الجزائري من خلال الآتي: