شروط التسجيل على منحة 300 دينار تونس وما هي المستندات المطلوبة للتسجيل في هذه المنحة

يرغب عدد كبير من المواطنين في تونس عن شروط التقديم على منحه 30 دينار، حيث ان الحكومة تجتهد لرفع مستوى معيشة المواطنين ومواجهة الغلاء والظروف الاقتصادية الحالية، لذلك فهي تقدم منحة لمدة ست شهور لعدد كبير من المواطنين الذين يستحقون المساعدة والأقل دخلا وتقدم هذه المنح من خلال وزارة الشؤون الاجتماعية التونسية سعيا منها لمساعدة الأسر الفقيرة، بالاضافة الى ان الحكومة وضعت عدة شروط وضوابط يجب أن تتوفر في المواطنين للحصول على هذه المنحة لذلك سوف نتعرف على هذه الشروط وما هي الاوراق المطلوبة.

شروط التسجيل في منحة 300 دينار بتونس

يمكن لجميع المواطنين الذين يستحقون المساعدة في تونس الحصول على منحة 300 دينار حيث انها موجهه لبعض الفئات المعينة تبعا لعدة شروط تتمثل فيما يلي:

ان يكون المتقدم من مواطني تونس وحصل على الجنسيه ويقيم على اراضي التونسية بشكل دائم.

يجب أن يكون المتقدم لا يستفيد من أي منح أخرى في الدولة وألا يكون لديه اي عقارات او اصول او اراضي ذاته قيمه عاليه.

ألا يتجاوز الدخل الشهري للمواطن العلم 180 دينار تونسي ويستثنى من هذا الشهر ذوي الاحتياجات الخاصة.

أن يستطيع تقديم الأوراق والوثائق المطلوبة لكي يتم التسجيل في المنحة بالطريقة الصحيحة.

أن يكون الشخص من الفئات التي تحتاج الى المساعده ومحدودي الدخل والأسر الأشد فقرا واحتياجا.

المستندات المطلوبة في منحة 300 دينار تونسي