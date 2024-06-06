خطـأ يثير غضب الجمهور.. واتساب يخطئ بإضافة تحديث أخر خطأ ممل في whatsapp

يعمل القائمون على تحديث واتساب والمطورون في البرنامج على اضافة العديد من المزايا والخصائص بين الحين والآخر وهذه الإضافات الجديدة التي تُسهل على ملايين المستخدمين في استخدامها، والعمل على إنهاء كافة الخدمات والمهام التي هم في حاجة إليها، بالإضافة إلى أن التطبيق يُتيح ميزات كبيرة ومتعددة سنكشف لكم في مقال اليوم بعض هذه التحديثات التي تمت في إدخالها من قبل حتى يتعرف عليها الجميع.

تحديث واتساب الجديد 2024

ميزة قفل الدردشة في واتساب: وتتم هذه الخاصية ضمن نظامي الأندرويد والأيقون، وذلك باستخدام قفل بصمة الإصبع.

تحرير الرسائل في واتساب: وتعني هذه الخاصية أنه يمكن تحرير الرسائل في واتساب، وكذلك الاستفادة منها خلال أول ربع ساعة من إرسالها وسيتم ذكر النص أو المحرر على وجه الخصوص ضمن هذه الرسائل وهذه الخاصية هي من أبرز الخصائص التي طلبها عملاء واتساب خلال الشهور الماضية

كيفية تفعيل خاصية قفل الدردشة في واتساب

يمكنكم تفعيل خاصية قفل الدردشة في واتساب من خلال القيام بعدة خطوات كالآتي:

عليك الذهاب إلى صفحتك الشخصية في البداية.

وبعدها يتم التمرير إلى خدمة قفل الدردشة

ثم يتم النقر بعدها على هذه الميزة

ليتم تحويل كافة الدردشات والملفات الخاصة بالمستخدمين إلى ملف أكثر أمانا.

طريقة تحرير الرسائل في واتساب

بإمكانكم تحرير الرسائل في واتساب من خلال القيام بمجموعة من الخطوات البسيطة كالآتي:

القيام بالذهاب إلى الرسالة التي تود القيام بتحريرها.

ثم يتم اختيار أيقونة تحرير عبر النقاط الثلاث.

وبعدها يتم إجراءات التعديل الخاص بالنص التي تم إدخاله.

ثم يتم الضغط على أيقونة التأشير لكي يتم إنهاء كافة التغييرات الخاصة بالنص المحرر.

ميزة تحديث إضافة اميل جديد في واتساب

إضاف واتساب خاصية إضافة حساب آخر على نفس التطبيق من نفس التليفون المحمول ويمكنك من خلاله التبديل بين كل حساب والآخر وهذه الميزة كان يسعى بها كثيرون، حيث يمكن أن توفر الأموال فبدلا من شراء تليفون جديد لتشغيل واتساب آخر له حاص بالعمل او يكون ضمن الخصوصية يمكنك الأن عمل ذلك عن طريق نفس التليفون المحمول والتبديل بينهما، وهذه الخـصية توجد في نوعي التليفون المحمول سواء الاندرويد أو الايفون يمكنك تجربة كل هذه الخصائص الآن.