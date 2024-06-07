نصائح الحصول على كيك هش وهوائي ومنتفخ مثل كيك المطاعم والفنادق

أثناء عمل الكيك تواجه السيدات مشكلة وهي حدوث هبوط في الكيك أو عدم انتفاخها بشكل كلي، و تعتبر هذه المشكلة من أكبر المشاكل الخاصة بتحضير الكيك، وبالتالي تتسبب في الشعور بالقلق أثناء عملها و بفضل أغلب السيدات شرائها جاهزة، ونظرًا لارتفاع الأسعار بدأت السيدات في البحث عن الأسباب التي تجعل الكيك تهبط على الرقم من دقة المقادير وطرق علاج الخطأ، ومن خلال التالي سنتعرف على المعلومات الدقيقة.
نصائح الحصول على كيك هش
فيما يلي نقدم العديد من النصائح والأسرار التي تساعد في الحصول على قوام الكيك الناجح:
- يجب أن يتفاعل البيكنج باودر بسرعة لذلك يمكن استخدام القليل من الملح مع ملعقة خل لزيادة سرعة تفاعل البيكنج باودر وتجنب مشكلة هبوط الكيك أثناء طهيها.
- يجب القيام باستخدام قطعة من الزبدة ودهن الصينية بها وتوزيع القليل من الدقيق على الزبدة.
- قبل طهي الكيك يجب تسخين الفرن جيدًا ثم خفض درجة الحرارة تدريجياً وإدخال صينية الكيك في الفرن.
- يجب عدم فتح الفرن على الكيك مرة واحدة لأن ذلك يؤدي إلى هبوط الكيك.
- بعد إغلاق حرارة الموقد واكتمال النضج تترك الكيكة بداخل الفرن لبضعة دقائق إلا أن تبرد وتحتفظ بقوامها الهش.
- عدم استخدام ظرف من البيكنج بودر قد سبق وتم فتحه أو تعرضه للهواء نظرا لأنه المادة الرافعة الأساسية في الوصفة.
- لابد وأن تكون جميع المقادير والمكونات بدرجة حرارة الغرفة العادية عند الاستخدام مثل البيض والدقيق.
- لابد وأن لا يزيد الخليط عن نصف الصينية أي يتم اختيار صينيه ذات مقاس مناسب لكي ترتفع الكيكة بالقوام المضبوط.