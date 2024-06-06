طريقة عمل الجيلي بالفرالة في البيت .. مش هتصدقي طعمها عامل ازاي بإضافات جديدة اول مرة تشوفيها

الجيلي من ضمن الحلويات سريعة التحضير التي تفضل العديد من سيدات المنازل تحضيرها عند الحاجة لتناول حلوى سريعة وشهية في نفس الوقت أو في أوقات التجمع العائلية المفاجئة، ويتميز الجيلي بطعمة اللذيذ والمختلف فهو يأتي بالعديد من الأطعم مثل الفراولة والمانجا كما يتميز بشكلة الرائع والجذاب الذي يجذب عدد كبير من الأشخاص خاصة صغار السن، ولذلك ابدأي في تعلم طريقة عمل الجيلي حتى تحضريه بسرعة.

طريقة عمل الجيلي بالفراولة

احرصي على اتباع النقاط المذكورة في الأسفل بشكل صحيح إذا أردتي عمل الجيلي بشكل صحيح وناجح:

المكونات الأساسية:

ظرف واحد من جيلي الفراولة الجاهز.

عدد 2 كوب من الماء.

مقدار من الفراولة المقطعة قطع متساوية.

طريقة التحضير:

في إناء متوسط الحجم ضعي كوب من الماء واتركيه حتى يغلي.

وفي وعاء آخر ضعي ظرف الجيلي واسكبي فوقه الماء الساخن.

وابدئي في تحريك المكونات معا حتى تتداخل معا ثم اسكبي عليه كوب من الماء البارد.

أضيفي إلى الجيلي قطع الفراولة واستمري في خلط المكونات حتى تتأكدي من تجانسها بشكل جيد.

وفي تلك الخطوة جهزي أطباق التقديم واسكبي بها الجيلي واتركيه حتى يبرد قليلا.

وفي نهاية الأمر أدخليه إلى الثلاجة حتى يصبح جاهز للتقديم.

كما يمكنك تزيين الجيلي بقطع الفراولة أيضا حتى يعطيه شكل جذاب وبالهناء والشفاء.

طريقة عمل الجيلي بالمانجو

المكونات الأساسية:

ظرف واحد من جيلي المانجا الجاهز.

عدد 2 كوب من الماء (دافئ وبارد).

مقدار من المانجا المقطعة قطع متساوية الحجم.

طريقة التحضير: