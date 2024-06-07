اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 عبر مظلتي

amal khater تاريخ النشر تصنيف عربي و دولي
اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 عبر مظلتي
اسماء الرعاية الاجتماعية

يبحث العديد من المواطنين في العراق عن معرفه اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة حيث ان الحكومة أعلنت عن صرف هذه الوجبة التي تعد من المساعدات وأحد وسائل الدعم المقدمة للمواطنين لمساعدتهم على ظروف المعيشية وتحسين مستواهم الاقتصادي من خلال تقديم الدعم المادي لهم عبر الرعاية الاجتماعية، لذلك وفرت الوزارة رابط إلكتروني يمكن من خلاله الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية، لذلك سوف نتعرف خلال الفقرات التالية عن كيفية الاستعلام وماهي شروط القبول في الرعاية الاجتماعية للمواطنين العراقيين.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة

وزارة العمل في العراق تقدم عدد كبير من برامج الدعم الاجتماعية للاسر التي تحتاج إلى ذلك في ظل الظروف والاقتصادية للميلاد حيث يسعى العديد من المواطنين للتقديم في الرعاية الاجتماعية فهي انت تقبل عدد من الفئات المستحقة للدعم مثل الفقراء والايتام والارامل وتوفر لهم رابط الكتروني للاستعلام عن اسماء المشمولين عبر رابط منصة مظلتي بالخطوات التالية:

  • انقر على رابط مظلتي الرسمي ثم اضغط على تسجيل الدخول.
  • واختار الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة ثم ادخال كافة البيانات المطلوبة وبعد ان تتأكد منها اضغط على كلمه استعلام سوف تظهر لك اسماء المشمولين.
  •  يمكنك أن تضغط على طباعة لتحميل الاسماء pdf بسهولة.

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية 2024

  • أن يكون الفرد عراقي الجنسية
  • ان يكون من الفئات التي تستحق الدعم مثل الارامل والمطلقات والايتام وغيرهم من الفئات الأقل دخلا داخل العراق.
  • ان يكون عمر المتقدم اكثر من 15 عام واقل من 55 عام بالنسبه للنساء.
  • بالنسبة للرجال يكون العمر من 18 سنة الى 60 سنة.
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amal khater

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