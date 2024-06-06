بالفراولة بحمارها وجمالها الفائق .. طريقة صنع الآيس كريم بالفواكه اللذيذة والمقادير بالتفاصيل

يمتلئ محرك البحث في جوجل في الأوقات الحالية بالعديد من التساؤلات حول طريقة عمل الآيس كريم بأنواعه المختلفة مثل الشوكولاتة والمانجا خاصة آيس كريم الفانيليا والفراولة، وذلك حتى يقوموا بتحضيره بشكل دائم في المنزل وتناوله مع جميع أفراد الأسرة وفي جميع الأوقات، ولذلك وإن كنتي ترغبين في تحضيره فيجب عليكي تعلم طريقة عمل آيس كريم الفانيليا والفراولة في المنزل بشكل سريع.

مقادير تحضير آيس كريم الفانيليا والفراولة

إليك جميع المقادير الأساسية الخاصة بتحضير آيس كريم الفانيليا والفراولة في المنزل والتي تكفي حوالي 6 أشخاص:

عدد 2 كوب من اللبن السائل.

كوب واحد من السكر الأبيض.

كوب واحد من الكريم شانتيه المخفوق مع السكر

نصف كيلو جرام من الفراولة المثلجة.

عدد 2 كيس من الفانيليا.

معلقة كبيرة من الجيلاتين البودرة.

حوالي 50 جرام من الشوكولاتة البيضاء.

طريقة عمل آيس كريم الفانيليا والفراولة

خطوات تحضير آيس كريم الفراولة:

في بداية الأمر أحضري وعاء الخلاط الكهربائي وضعي به كوب واحد من اللبن السائل مع نصف كوب من السكر الأبيض وكيس واحد فانيليا وابدأي في خلطهم.

وبعد ذلك قومي بخلط ملعقة من الجيلاتين في نصف كوب ماء ساخن لكي يذوب جيدا وصفيها واتركيها جانبا.

وفي وعاء الخلاط الكهربائي حضري عصير الفراولة من الفراولة المثلجة ثم أضيفي إليه خليط الجيلاتين.

وأضيفي إليهم كوب كريم شانتيه واستمري في التقليب أيضا حتى تتجانس المكونات.

قومي بإضافة الخليطين معا (الكريم شانتيه واللبن) وقلبيهم ثم أدخليهم إلى الثلاجة لمدة ساعة فقط لا غير.

خطوات تحضير آيس كريم الفانيليا: