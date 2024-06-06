“شلونية” خطوات حجز البطاقة الوطنية الموحدة في العراق 2024 الشروط والاوراق

أعلنت الحكومة العراقية مؤخرًا عن إطلاق خدمة حجز البطاقة الموحدة الوطنية إلكترونيًا، وهي خطوة تهدف إلى تسهيل حياة المواطنين وتقليل الجهد والوقت المبذولين في المعاملات الرسمية وتعتبر البطاقة الموحدة الوطنية واحدة من أهم الوثائق الرسمية المستخدمة في العراق، حيث يمكن للمواطنين الآن التقديم للحصول عليها عبر الإنترنت بسهولة.

خطوات حجز البطاقة الموحدة الوطنية

لحجز البطاقة الموحدة الوطنية، يجب اتباع عدة خطوات بسيطة.

أولاً، يجب زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بشؤون البطاقات الوطنية الموحدة.

بمجرد الوصول إلى الموقع، يمكن للمستخدم النقر على خيار “البطاقة الوطنية” الموحدة المتاح على الصفحة الرئيسية.

بعد ذلك، يجب ملء الاستمارة الإلكترونية بجميع البيانات المطلوبة، بما في ذلك رقم الجوال الشخصي.

يجب على المتقدم تقديم جميع الأوراق والمستندات اللازمة لإكمال الطلب والتحقق بعناية من صحة جميع المعلومات المدخلة قبل الضغط على زر “إرسال”.

شروط حجز البطاقة الموحدة الوطنية

وضعت الحكومة العراقية مجموعة من الشروط والمعايير الواجب توافرها للتسجيل في البطاقة الوطنية الموحدة. من بين هذه الشروط،

يجب أن يكون المتقدم حاملًا للجنسية العراقية وعمره لا يقل عن 18 عامًا. كما ينبغي أن يكون المتقدم مقيمًا دائمًا في العراق. الالتزام بالمواعيد المحددة للتسجيل والموافقة على الشروط والأحكام الصادرة عن مديرية الشؤون الخاصة بالبطاقات الوطنية هو أمر ضروري. يجب التأكيد على صحة جميع المستندات والبيانات المقدمة أثناء عملية التسجيل.

الأوراق المطلوبة لحجز البطاقة الوطنية

حتى يتسنى للمواطن حجز البطاقة الوطنية الموحدة، يجب تجهيز وتقديم الوثائق التالية: