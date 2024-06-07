تفاصيل لا تعرفها عن المدارس التكنولوجية التطبيقية بعد الإعدادية 2024

قامت العديد من محافظات الجمهورية باعلان نتائج الشهادة الإعدادية لعام 2024، حيث يزداد البحث عن بدائل تعليمية مميزة لمدارس الثانوية العامة والدبلومات الفنية وفي هذا التقرير نعرض لكم معلومات وتفاصيل حول مدارس التكنولوجيا التطبيقية التي تُعتبر بديل رائع للتعليم الثانوي العام وهذه المدارس تقدم مسارًا تعليميًا مختلفًا يجمع بين التعليم الأكاديمي والتدريب العملي وهذا سوف يساعد الطلاب على اكتساب مهارات تقنية وفنية متقدمة تؤهلهم لسوق العمل أو لمواصلة دراستهم الجامعية.
مميزات مدارس التكنولوجيا التطبيقية
مدارس التكنولوجيا التطبيقية تعتمد في دراستها على العلوم الأساسية والثقافية والفنية في مجال التخصص، بالإضافة إلى التدريب العملي حيث يحصل الطالب على فرصة لمواصلة تعليمه الجامعي بعد الحصول على دبلوم الثلاث سنوات، وهناك مسارات متعددة متاحة لهؤلاء الطلاب، بما في ذلك الالتحاق بسوق العمل مباشرة أو الالتحاق بالجامعات التكنولوجية أو المعاهد الفنية، وأيضا الجامعات المصرية بعد إجراء المعادلة.
آلية التقدم مدارس التكنولوجيا التطبيقي
أوضحت وزارة التعليم أن درجة القبول تحدد سنويًا لكل مدرسة من مدارس التكنولوجيا التطبيقية
- بعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية يتم التقديم إلكترونياً عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم
- ويجب على جميع المتقدمين اجتياز اختبارات القبول في الرياضيات واللغة الإنجليزية واللغة العربية
- والمقابلات الشخصية التي تقوم بها وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالتعاون مع الشركاء الصناعيين. ي
- ختلف مجموع درجات القبول من مدرسة لأخرى ولكن هناك حدًا أدنى لا يقل عن 230 درجة، ويتم القبول بدون وساطة أو محسوبية.
تخصصات مدارس التكنولوجيا التطبيقية
تقدم مدارس التكنولوجيا التطبيقية مجموعة متنوعة من التخصصات لتلبية متطلبات سوق العمل، مع التركيز على التكنولوجيا والبرمجيات والرقمنة:
|اسم المدرسة
|التخصصات
|مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية (المنوفية)
|تكنولوجيا الميكانيكا، تكنولوجيا الكهرباء، تكنولوجيا التبريد والتكييف، اللوجستيات
|مدرسة الإمام محمد متولي الشعراوي للتكنولوجيا التطبيقية (القاهرة)
|التشطيبات والصيانة المعمارية، تبريد وتكييف الهواء، شبكات متخصصة للمنشآت، نظم الكهرباء المتكاملة
|مدرسة التكنولوجيا التطبيقية للميكاترونيات (القاهرة)
|ميكاترونيات
|مدرسة الإنتاج الحربي للتكنولوجيا التطبيقية (حلوان، القاهرة)
|صيانة ميكانيكية وهيدروليك، سباكة المعادن والمعالجات الحرارية، تشغيل المعادن، معدات كهربية، إلكترونيات، تشكيل ولحام المعادن، تركيبات كهربائية، حاسبات وتكنولوجيا المعلومات، التبريد وتكييف الهواء، البتروكيماويات والكيمياء الصناعية، الأثاث الخشبي، صيانة وإصلاح السيارات
|مدرسة الإنتاج الحربي للتكنولوجيا التطبيقية (السلام، القاهرة)
|تكنولوجيا الكهرباء، تكنولوجيا الإلكترونيات
|مدرسة الشهيد النقيب أحمد تعلب الفندقية للتكنولوجيا التطبيقية (القاهرة)
|إدارة وتشغيل المطاعم
|مدرسة أي-تك للتكنولوجيا التطبيقية (القاهرة)
|تكنولوجيا المعلومات
|مدرسة السويدي للتكنولوجيا التطبيقية (الشرقية)
|تكنولوجيا الميكانيكا، تكنولوجيا الكهرباء
|مدرسة إلكترو مصر للتكنولوجيا التطبيقية (القاهرة)
|صيانة كهربائية
|مدرسة الصالحية الزراعية للتكنولوجيا التطبيقية (الشرقية)
|تكنولوجيا الإنتاج الحيواني والداجني، تكنولوجيا الزراعة والري
|مدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية (القليوبية)
|تكنولوجيا صناعة الحلي والمجوهرات
|مدرسة بي تك للتكنولوجيا التطبيقية (القاهرة)
|تجارة التجزئة، المبيعات وخدمة العملاء، الإمداد والتوريد والخدمات اللوجستية
|مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية (القاهرة)
|تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أنظمة الإلكترونيات، الأنظمة الكهربائية
|مدرسة HST للتكنولوجيا التطبيقية (القاهرة)
|الذكاء الاصطناعي، المراقبة والإنذار، الألعاب الرقمية، الفنون الرقمية
|مدرسة ريادة للتكنولوجيا التطبيقية (بورسعيد)
|تكنولوجيا إنتاج وتصنيع الألبان
|مدرسة الفنون للتكنولوجيا التطبيقية (الجيزة)
|تركيب وتشغيل أجهزة الإضاءة والصوت، أجهزة التصوير، الخدع والمؤثرات الفنية، ماكياج وتنكر وأقنعة، تصنيع وتحريك ديكور العروض الفنية، صناعة وتحريك الدمى والعرائس، صناعة وتركيب وإصلاح الآلات الموسيقية، تفصيل ملابس وأزياء وأحذية العروض الفنية
|مدرسة مجموعة فولكس فاجن للتكنولوجيا التطبيقية (القاهرة)
|إصلاح وصيانة السيارات
|مدرسة غبور 1 للتكنولوجيا التطبيقية (القاهرة)
|صيانة السيارات (مركبات خفيف)، إصلاح ودهان هياكل السيارات، صيانة سيارات النقل والحافلات
|مدرسة غبور 2 للتكنولوجيا التطبيقية (الجيزة)
|صيانة السيارات (مركبات خفيف)، إصلاح ودهان هياكل السيارات
|مدرسة ظهر للتكنولوجيا التطبيقية (بورسعيد)
|نظم تكنولوجيا المعلومات والشبكات، تشغيل وصيانة معدات الطاقة، الصيانة الكهربائية
|مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية (الجيزة، الإسكندرية، الدقهلية، السويس، المنيا)
|تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أنظمة الإلكترونيات، الأنظمة الكهربائية
|مدرسة GIT للتكنولوجيا التطبيقية (الإسكندرية)
|إنتاج وتجميع وصيانة الماكينات الصناعية، برمجة وتصميم المواقع الإلكترونية وتحليل البيانات
|مدرسة MCV للتكنولوجيا التطبيقية (الشرقية)
|اللحام، صيانة المعدات الكهربائية والميكانيكية، تجميع وتشطيب السيارات التجارية
|مدرسة فريش الدولية للتكنولوجيا التطبيقية (الشرقية)
|تصنيع وصيانة الأسطمبات والطباعة ثلاثية الأبعاد
|مدرسة أحمد ضيف الله الدولية للتكنولوجيا التطبيقية (أسيوط)
|الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية
|مدرسة فتح الله الدولية للتكنولوجيا التطبيقية (الإسكندرية)
|التجارة الحديثة
|مدرسة مصر للتأمين الدولية للتكنولوجيا التطبيقية (المنيا)
|تسويق الخدمات المالية
|مدرسة السويدي الدولية للتكنولوجيا التطبيقية (الجيزة)
|البرمجيات
|مدرسة عمار للتكنولوجيا التطبيقية (الجيزة)
|التطوير العقاري والسياحي
|مدرسة مدحت السويدي للتكنولوجيا التطبيقية (الشرقية)
|الطباعة
|مدرسة STEP للتكنولوجيا التطبيقية (سوهاج)
|الذكاء الاصطناعي
|مدرسة نهضة مصر للتكنولوجيا التطبيقية (الجيزة)
|السياحة
|مدرسة ايفرجرو الدولية للتكنولوجيا التطبيقية (المنوفية)
|تشغيل وصيانة معدات الصناعات الثقيلة
|مدرسة سي اف سي الدولية للتكنولوجيا التطبيقية (قنا)
|تشغيل وصيانة معدات الصناعات الثقيلة
|مدرسة ماونتين فيو الدولية للتكنولوجيا التطبيقية (القليوبية)
|إدارة المنشآت
|مدرسة موبيكا الدولية للتكنولوجيا التطبيقية (الجيزة