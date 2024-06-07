تفاصيل لا تعرفها عن المدارس التكنولوجية التطبيقية بعد الإعدادية 2024

قامت العديد من محافظات الجمهورية باعلان نتائج الشهادة الإعدادية لعام 2024، حيث يزداد البحث عن بدائل تعليمية مميزة لمدارس الثانوية العامة والدبلومات الفنية وفي هذا التقرير نعرض لكم معلومات وتفاصيل حول مدارس التكنولوجيا التطبيقية التي تُعتبر بديل رائع للتعليم الثانوي العام وهذه المدارس تقدم مسارًا تعليميًا مختلفًا يجمع بين التعليم الأكاديمي والتدريب العملي وهذا سوف يساعد الطلاب على اكتساب مهارات تقنية وفنية متقدمة تؤهلهم لسوق العمل أو لمواصلة دراستهم الجامعية.

مميزات مدارس التكنولوجيا التطبيقية

مدارس التكنولوجيا التطبيقية تعتمد في دراستها على العلوم الأساسية والثقافية والفنية في مجال التخصص، بالإضافة إلى التدريب العملي حيث يحصل الطالب على فرصة لمواصلة تعليمه الجامعي بعد الحصول على دبلوم الثلاث سنوات، وهناك مسارات متعددة متاحة لهؤلاء الطلاب، بما في ذلك الالتحاق بسوق العمل مباشرة أو الالتحاق بالجامعات التكنولوجية أو المعاهد الفنية، وأيضا الجامعات المصرية بعد إجراء المعادلة.

آلية التقدم مدارس التكنولوجيا التطبيقي

أوضحت وزارة التعليم أن درجة القبول تحدد سنويًا لكل مدرسة من مدارس التكنولوجيا التطبيقية

بعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية يتم التقديم إلكترونياً عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم

ويجب على جميع المتقدمين اجتياز اختبارات القبول في الرياضيات واللغة الإنجليزية واللغة العربية

والمقابلات الشخصية التي تقوم بها وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالتعاون مع الشركاء الصناعيين. ي

ختلف مجموع درجات القبول من مدرسة لأخرى ولكن هناك حدًا أدنى لا يقل عن 230 درجة، ويتم القبول بدون وساطة أو محسوبية.

تخصصات مدارس التكنولوجيا التطبيقية

تقدم مدارس التكنولوجيا التطبيقية مجموعة متنوعة من التخصصات لتلبية متطلبات سوق العمل، مع التركيز على التكنولوجيا والبرمجيات والرقمنة: