طريقة عمل تتبيلة الدجاج المشوي في المنزل بأسرار الحاتي

تعد وصفة الدجاج المشوي من ألذ الوصفات التي من خلالها يتم طهي وتسوية الدجاج، حيث تتمتع تلك الوصفة بمذاق لذيذ وشهي يحبه الكبار والصغار ويفضلون تناوله باستمرار، كما أن الدجاج المشوي يعد من الوصفات الصحية المناسبة الحميات الغذائية والخسارة الوزن، وفي الفقرات التالية نوضح مقادير عمل التتبيلة وطريقة التحضير في المنزل بكل سهولة.

مقادير عمل تتبيلة الدجاج المشوي في المنزل

ربع كوب عصيـر ليمون.

ربع كوب بشر قشر الليمون.

10 جرام من زنجبيل بودرة.

125 مل من صويا صوص.

2 فص ثوم مهروس ناعم.

بقدونس مفروم بمقدار 10 جرام.

ملعقة صغيرة فلفل اسـود.

ملعقة صغيرة قرفة.

10 مل خل.

5 جرام بابريكا.

ملعقة صغيرة بهارات دجاج

3 جرام كركم.

5 جرام ملح طعام.

طريقة عمل تتبيلة الدجاج المشوي في المنزل

فيما يلي نوضح أسرار تحضير دجاج مشوي ومطهي جيدا معزز بطعم البهارات لذيذة المذاق مثل الدجاج الجاهز من أفخم الفنادق والمطاعم: