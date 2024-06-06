“لينك سريع” نتائج الشهادة الإعدادية بمحافظة الغربية “3 اعدادي” عبر نتيجة نت

الآلاف من طلاب الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الغربية يهتمون بالبحث عن رابط إعلان نتائج الشهادة الإعدادية بمحافظة الغربية للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2023/2024، والتي من المتوقع الكشف عنها خلال الساعات القادمة وتعمل مديرية التربية والتعليم حالياً على استكمال اللمسات الأخيرة وعمليات تصحيح ورصد الدرجات بالإضافة إلى تحديد نسب النجاح وأسماء أوائل الطلاب، ليتم اعتماد النتائج رسمياً من قبل الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.

نتائج الشهادة الإعدادية بمحافظة الغربية

أوضح المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الغربية، أن عملية تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية توشك على الانتهاء. وأضاف أن الخطوات التالية تشمل رصد الدرجات والتجميع والمراجعة النهائية، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من مراحل الكنترول في غضون يومين أو ثلاثة أيام كحد أقصى، وبعد ذلك سيتم اعتماد النتائج من قبل محافظ الغربية وتعلن النتيجة مباشرة وهذا يعني أن إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالغربية بات وشيكاً، ومن المتوقع أن تظهر النتيجة في مطلع الأسبوع المقبل بعد اعتمادها رسمياً، وستكون متاحة عبر “الدستور” وموقع مديرية التربية والتعليم بالغربية.

طريقة استخراج نتيجة الإعدادية بالغربية 2024 برقم الجلوس

يستطيع طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الغربية الاستعلام عن نتائجهم لعام 2024 باستخدام رقم الجلوس الخاص بهم. يمكنهم القيام بذلك عبر بوابة التعليم الأساسي أو موقع “الدستور” باتباع الخطوات التالية:

في البداية، يتعين عليك الدخول إلى موقع نتيجة نت أو البوابة الإلكترونية للتعليم الأساسي الخاصة بمحافظة الغربية.

بعد الدخول إلى الموقع، سوف تجد خانة مخصصة لإدخال رقم الجلوس

. قم بكتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب بدقة في المكان المخصص له.

تأكد من كتابة الرقم بشكل صحيح لتجنب أي أخطاء قد تؤدي إلى عدم ظهور النتيجة.

بعد إدخال رقم الجلوس، اضغط على زر “عرض النتيجة”. سوف يقوم الموقع بالبحث عن النتيجة وعرضها على الشاشة.

باتباع هذه الخطوات البسيطة، يمكن للطلاب وأولياء الأمور الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية بسهولة وسرعة. تتيح هذه الخدمة الإلكترونية الحصول على النتائج فور الإعلان عنها دون الحاجة إلى الذهاب إلى المدرسة أو المديرية التعليمية، مما يوفر الوقت والجهد.