عصائر الصيف .. طريقة عمل عصير الكيوي بالليمون المنعش البارد المرطب للجسم

يتهافت الكبار والصغار والنساء والرجال والجميع على تناول العصائر الطبيعية والمشروبات الباردة في فصل الصيف وخاصة في لحظات ارتفاع درجات الحرارة، حيث تمد العصائر الطبيعية الجسم بالمعادن والفيتامينات والطاقة والنشاط وتحفز على استكمال المهام بكفاءة عالية، وفيما يلي نوضح مقادير وخطوات عمل عصير الكيوي اللذيذ في المنزل بطعم الجاهز من محلات العصائر.

مقادير عمل عصير الكيوي مع عصير الليمون

فيما يلي نوضح مقادير عمل عصير طبيعي منعش في فصل الصيف بمذاق لذيذ:

ثلاث حبات من الكيوي.

كوب من عصير الليمون الطازج.

كوب من السكر.

عشرة مكعبات من الثلج.

القليل من الماء.

طريقة عمل عصير الكيوي مع عصير الليمون

لعمل عصير طبيعي لذيذ ومنعش في المنزل بأسهل الخطوات مع ضمان جودة المذاق يتم تجهيز المكونات السابقة، ثم اتباع الخطوات التالية:

أولًا يجب القيام بتقشير الكيوي عن طريق استخدام سكين، وبعدها القيام بتقطيع الكيوي إلى أنصاف.

يراعى عدم إزالة بذور الكيوي وإضافتها العصير فهي ذات قيمة غذائية عالية ومفيدة.

وبعدها القيام بإضافة كلًا من عصير الليمون والسكر والثلج والماء إلى إناء الخلاط الكهربائي.

وبعد ذلك يجب القيام بتشغيل الخلاط على سرعة متوسطة لمدة لا تقل عن 5 دقائق لحين أن تتمزق جميع المكونات.

وأخيرًا القيام بوضع العصير في الأكواب الخاصة بالتقديم.

فوائد الكيوي للجسم