“أقوى برامج ومسابقات الطبخ” عبر تردد قناة فود نتورك القمر الصناعي نايل سات

تعتبر قناة فود نتورك من القنوات التلفزيونية المشهورة التابعة للمملكة المتحدة، حيث تهتم هذه القناة بعرض باقة متميزة من البرامج الخاصة بالطبخ، وتمتلك هذه القناة الكثير من المتابعين وذلك نظرًا إلى محتواها المتميز التي تقوم بتقديمه، ومن أهم مميزات هذه القناة أنها تقوم بعرض المحتوى الخاص بها بجودة عالية في الصوت والصورة، وتقوم هذه القناة أيضًا بعرض وصفات صحية خاصة بأصحاب النظام الغذائي التي يمكن القيام باتباعها من أجل القيام بالتخلص من السمنة المفرطة، ومن خلال التالي سنتعرف على التردد الخاص بها.

تردد قناة فود نتورك

تقوم هذه القناة ببث الكثير من البرامج التي يتم من خلالها عرض أفضل الوصفات اللذيذة التي من الممكن أن تستفيد منها جميع السيدات، حيث تقوم هذه الوصفات بإرضاء الكثير من الأذواق المختلفة، ومن خلال هذه الفقرة سوف نتعرف على التردد الخاص بها، وهو كالتالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12037.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 2/3.

معامل تصحيح الخطأ: 27500.

أبرز برامج قناة فود نتورك

تقوم هذه القناة بعرض مجموعة متميزة من البرامج المختلفة التي تهتم بعرض أفضل وصفات الطبخ، وسميت القناة سابقًا باسم الشبكة الغذائية التلفزيونية نظرًا إلى هذه البرامج المفيدة، ومن أهمها التالي: