طريقة عمل ايس كريم الشوكولاته || 12 وصفة واكتر مع تحضيرات مبهرة للأيس كريم

الشوكولاتة من ضمن الأشياء التي يحبها الكثير من الأفراد ويفضلون إدخالها في الكثير من الحلويات مثل الكيك والآيس كريم، وفي الوقت الحالي بدأ عدد كبير من السيدات والفتيات بالبحث من خلال شبكة الإنترنت عن طريقة عمل آيس كريم الشوكولاتة اللذيذ الذي يزيد من الشعور بالسعادة ويقلل من الشعور بالحر، وذلك عوضا عن اللجوء إلى السوبر ماركت أو المتجر وشرائه من هناك بأموال طائلة.
مكونات آيس كريم الشوكولاتة
لن تحتاجي إلى شراء مكونات باهظة الثمن أو كثيرة لكي تتمكني من عمل آيس كريم الشوكولاتة في المنزل وذلك لأنه اقتصادي وغير مكلف، ويمكنك التعرف على جميع المكونات الأساسية من خلال النقاط الآتية:
- مقدار 200 جرام من الشوكولاتة الداكنة.
- مقدار 200 كل من الكريمة السائلة.
- صفار بيضة صغيرة الحجم.
- كوب واحد من اللبن السائل.
طريقة عمل ايس كريم الشوكولاته
يمكنك التعرف على أفضل طريقة لعمل آيس كريم الشوكولاتة في المنزل من خلال النقاط الآتية:
- كخطوة أولى يجب أن تسخني الحليب ويتم ذلك من خلال وضع الحليب السائل في إناء على نار متوسطة الحرارة وتركه قليلا حتى تظهر رغاوي على الأطراف.
- وبعد تسخينه أغلقي النار واتركيه بعيدا ثم أحضري وعاء متوسط الحجم وضعي به صفار البيضة واخفقيها مع سكب الحليب الساخن عليها بشكل تدريجي.
- وبعد التأكد من تداخل المكونات أضيفي إلى الخليط 200 جرام من الشوكولاتة الداكنة مع الاستمرار في الخلط حتى تذوب الشوكولاتة وتحصلي على خليط متجانس.
- ثم اتركي الخليط جانبا وأحضري الكريمة السائلة وابدأي في خفقها جيدا ثم أضيفي إليها خليط الشوكولاتة المعد سابقا وابدأي بتقليبهم بواسطة ملعقة خشبية من أسفل إلى أعلى ببطء.
- وبعد الانتهاء من تلك الخطوة ابدأي في وضع الآيس كريم في القوالب الزجاجية وأدخليها إلى الثلاجة لمدة تتراوح بين 3 إلى 4 ساعات حتى يتماسك الآيس كريم جيدا، كما يمكنك الاستغناء عن الثلاجة واستخدام الفريزر عند الحاجة.
- وعند التقديم زيني الآيس كريم بالفستق أو جوز الهند كما يمكنك استخدام صوص الشوكولاتة بدلا من ذلك.