طريقة عمل ايس كريم الشوكولاته || 12 وصفة واكتر مع تحضيرات مبهرة للأيس كريم

الشوكولاتة من ضمن الأشياء التي يحبها الكثير من الأفراد ويفضلون إدخالها في الكثير من الحلويات مثل الكيك والآيس كريم، وفي الوقت الحالي بدأ عدد كبير من السيدات والفتيات بالبحث من خلال شبكة الإنترنت عن طريقة عمل آيس كريم الشوكولاتة اللذيذ الذي يزيد من الشعور بالسعادة ويقلل من الشعور بالحر، وذلك عوضا عن اللجوء إلى السوبر ماركت أو المتجر وشرائه من هناك بأموال طائلة.

مكونات آيس كريم الشوكولاتة

لن تحتاجي إلى شراء مكونات باهظة الثمن أو كثيرة لكي تتمكني من عمل آيس كريم الشوكولاتة في المنزل وذلك لأنه اقتصادي وغير مكلف، ويمكنك التعرف على جميع المكونات الأساسية من خلال النقاط الآتية:

مقدار 200 جرام من الشوكولاتة الداكنة.

مقدار 200 كل من الكريمة السائلة.

صفار بيضة صغيرة الحجم.

كوب واحد من اللبن السائل.

طريقة عمل ايس كريم الشوكولاته

يمكنك التعرف على أفضل طريقة لعمل آيس كريم الشوكولاتة في المنزل من خلال النقاط الآتية: