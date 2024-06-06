6 أشياء من أسباب الشد العضلي في الصيف لن تصدق ما هي عندما تتعرف عليها!

علاج أعصاب القدم هذا ما يبحث عنه الكثير من الأشخاص وذلك لأن التهاب الأعصاب عموما يعد من الأمور المؤلمة التي يعاني منه أغلب الأشخاص على مستوى العالم، ومن المعروف أن راحة الجسم تبدأ من القدمين ولهذا يجب معالجة أعراض الالتهاب فور ظهوره وذلك لأن الجهاز العصبي يقوم بالمشاركة في جميع الأنشطة التي يحدثها الجسم وخاصة التحكم في العضلات اللاإرادية والشعور بالحرارة والبرودة ولكن إذا حدث وأن أصيب الشخص بالتهاب أعصاب القدمين فإن الجهاز العصبي سوف يفقد قدرته عن إنجاز تلك المهام وإليكم طرق علاج أعصاب القدم.

اعراض التهاب اعصاب القدم

تتمثل أعراض التهاب أعصاب القدم في الآتي:

الشعور بوخز وتنميل في القدمين.

ألم شديد يشبه الألم الكهربائي.

فقدان القدرة على الشعور بالبرودة أو الحرارة.

فرط التعرق.

خسارة الوزن بشكل واضح.

وجود مشاكل في الجهاز الهضمي.

ظهور مشاكل في المثانة.

الشكوى من خلل في الوظيفة الجنسية.

اسباب التهاب اعصاب القدمين

هناك عدة عوامل تسبب الإصابة بالتهاب أعصاب القدم والتي منها ما يلي:

الأورام السرطانية.

أمراض المناعة الذاتية.

التعرض للضغط أو الصدمة.

مرض السكري.

إدمان المواد المخدرة.

الفيروسات والأمراض المعدية.

علاج التهاب اعصاب القدم بالأعشاب

هناك مجموعة من الأعشاب التي أثبتت الدراسات أن لها فاعلية في علاج التهاب أعصاب القدم والتي منها ما يلي:

العرن المثقوب : حيث يتميز بفاعليته في تنشيط تغذية الأعصاب التالفة وتقليل إصابتها بالالتهاب.

: حيث يتميز بفاعليته في تنشيط تغذية الأعصاب التالفة وتقليل إصابتها بالالتهاب. الريحان : يعد الريحان من المنشطات القوية للأعصاب.

: يعد الريحان من المنشطات القوية للأعصاب. الزنجبيل: وذلك لاحتوائه على خصائص تجعله يقوم بدور فعال في تخفيف آلام المفاصل والعضلات.

علاج الشد العضلي بالقدمين

تتنوع طرق علاج شد أعصاب القدم وذلك على النحو التالي: