صيف والحر منعشين مع .. طريقة عمل آيس كريم بالاوريو اللذيذ

درجات الحرارة بدأت في الارتفاع بشكل تدريجي في الوقت الحالي ومع دخول فصل الصيف وهو الأمر الذي جعل عدد كبير من الأشخاص يلجئون إلى المتاجر لشراء الأطعمة الباردة خاصة الآيس كريم الذي يخفف من درجات الحرارة، ونظرا لكون الآيس كريم من ضمن الأشياء الأساسية في فصل الصيف، فقد بحث عدد كبير من السيدات عن طرق تحضير الآيس كريم بالأوريو في المنزل وأفضل المكونات لذلك.

مكونات آيس كريم الاوريو

المكونات الأساسية:

لا يحتاج هذا النوع من الآيس كريم إلى مكونات كثيرة أو باهظة للنجاح في تحضيره، فهو يحتاج إلى الآتي فقط:

الحليب: كوب واحد من الحليب السائل.

السكر: عدد 3 أو 4 أكواب من السكر الأبيض.

القشطة: عدد 2 كوب من القشطة ويمكن استبدالها بالكريم شانتيه أو الكريمة البودرة.

بسكويت الأوريو: 120 جرام فقط من بسكويت الأوريو المكسر.

الملح: رشة صغيرة من الملح.

طريقة عمل آيس كريم بالاوريو

من خلال النقاط الآتية ستتمكنين من التعرف على الطريقة الصحيحة التي تساعدك على تحضير وعمل الآيس كريم أوريو في المنزل وتبتعدي عن شرائه من الخارج: