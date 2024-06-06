شوف الوجبة الجديدة ظهرت ؟؟ .. اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 بالعراق عبر مظلتي

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 بالعراق تزداد معدلات البحث عنها خلال هذه الساعات، حيث يرغب ملايين المواطنين في التعرف على المستفيدين من الوجبة الأخيرة المقدمة من هذا البرنامج، ويتم تقديم البرنامج من قبل الوزارة العمل والشؤون الاجتماعية التي تستقبل آلاف الطلبات من المواطنين من أجل الاستفادة من وجبات البرنامج، وتقوم الجهات المختصة بمراجعة هذه الطلبات للتأكد من استيفائها لشروط الاستحقاق، ونوافقكم بمزيد التفاصيل فيما يلي.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 بالعراق

قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالعراق بتوضيح العديد من التفاصيل عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 بالعراق، حيث وضحت طريقة الاستعلام عن المستفيدين كما أعلنت عن الشروط اللازم توافرها لاستحقاق مساعدة هذا البرنامج، ومن أهم الشروط ما يلي:

يجب أن يتراوح عمر الذكور من 18 سنة وحتى 60 سنة.

يجب أن يتراوح عمر الإناث بين 15 سنة وحتى 55 سنة.

يجب أن يكون صاحب الطلب جنسيته عراقية.

الإقامة داخل حدود الدولة العراقية.

لا بد ألا يتجاوز الدخل الشهري للمتقدم الحد المسموح الاستحقاق الدعم.

إن تتكون أسرة المتقدم من أربعة أشخاص أو أكثر.

عدم امتلاك أراض أو عقارات باسم المتقدم أو أحد أفراد أسرته.

رابط الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية

ويستطيع كل المواطنين البحث عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 بالعراق بكل سهولة ويسر عن طريق منصة مظلتي، واتباع هذه الخطوات: