انتعش اكتر عيش المذاق الصيفي في المنزل طريقة عمل آيس كريم المانجو

تبحث عدد كبير من سيدات المنازل في الوقت الحالي عن طريقة عمل آيس كريم المانجو والمقادير اللازمة للنجاح في تحضيره في المنزل، وذلك بهدف الابتعاد عن شراء الآيس كريم من الخارج وإنفاق أموال كثيرة على مواد مصنعة وليست صحية وتؤثر على صحة الإنسان على المدى البعيد خاصة صغار السن، ولذلك وفي حال إذا احتوى مطبخك على حليب مكثف ومانجو فأسرعي وحضري هذا الآيس كريم بشكل سريع.

طريقة عمل آيس كريم المانجو

مقادير عمل آيس كريم المانجو في المنزل:

مقدار 150 مل من كريمة الخفق.

علبة واحدة من الحليب المكثف.

قطعة واحدة من المانجو البورية.

كوب واحد من المانجو المفروم.

طريقة تحضير آيس كريم المانجو:

في بادئ الأمر ستحتاجين إلى استخدام الخلاط الكهربائي أو المضرب الكهربائي (حسب الرغبة).

ثم قومي بوضع كريمة الخفق في وعاء الخلاط الكهربائي واخلطيه جيدا حتى تحصلي على رغوة وقوام مرتفع.

وأثناء الخلط أضيفي علبة واحدة من الحليب المكثف وانتظري لمدة دقيقة حتى تتداخل المقادير.

وبعد ذلك أضيفي قطعة واحدة من المانجو البورية وكوب من المانجو المفروم واستمري في الخلط حتى تحصلي على خليط متجانس.

وبعد الانتهاء من التحضير جهزي أكواب الآيس كريم واسكبي الخليط بها وأدخليه الثلاجة لمدة 8 ساعات.

ويمكنك تزيينه بالمكسرات أو صوص المانجو حتى يصبح شكله جذاب.

طريقة عمل صوص المانجو لتزيين الآيس كريم

المقادير الأساسية:

عدد 2 كوب فقط من عصير المانجو.

نصف ملعقة من السكر الأبيض.

نصف ملعقة فقط من النشا الأبيض.

طريقة التحضير: