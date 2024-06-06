أقوى دعاء العشر الأوائل من ذي الحجة بالصور .. أفضل أدعية عشر ذي الحجه والأعمال المستحبة بها

دعاء العشر الأوائل من ذي الحجة بالصور من أكثر الموضوعات التي تشغل بال المسلمين في هذه الفترة، وذلك بسبب اقتراب حلول هذا الشهر، ويحرص فيه المسلمون على التقرب إلى الله عن طريق القيام بالأعمال الخيرة والصالحة مثل الصيام أو الصدقات والدعاء الذي يعد من أكثر العبادات المستحبة و خصوصًا في هذه الأيام المباركة، ونذكر في السطور التالية مجموعة من أفضل الأدعية الخاصة بهذا الشهر.

دعاء العشر الأوائل من ذي الحجة بالصور

يرغب الكثير من المسلمين في التعرف على دعاء العشر الأوائل من ذي الحجة بالصور، حتى يقوموا بترديده أو إرساله إلى الأهل والأصدقاء لتهنئتهم بهذه الأيام المباركة، ونوضح مجموعة من أجمل هذه الأدعية في السطور التالية:

لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لطلب الرحمة والمغفرة من الله عز وجل .

كثرة الحمد والتكبير، بقول الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر

اللهم باعد بيني وبين خطاياي، ونقني كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد

الأعمال المستحبة في أيام العشر من ذي الحجة

بعد أن وضحنا دعاء العشر الأوائل من ذي الحجة يجب أن نوضح إلى أنه يوجد الكثير من الأعمال المستحبة في هذه الأيام المباركة، ومن أهم هذه الأعمال ما يلي: