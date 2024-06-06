افضل أدعية مستجابة في العشر من ذي الحجة .. أدعية العشر الأوائل من ذي الحجة مكتوبة pdf

أدعية مستجابة في العشر من ذي الحجة من أكثر الموضوعات التي تتصدر محركات البحث خلال هذه الساعات، وذلك بسبب فضل الدعاء في هذا الشهر الكريم الذي يتسابق فيه المسلمون على القيام بالأعمال الصالحة، من أجل التقرب إلى الله عسى أن يتقبل أعمالهم ويغفر لهم ذنوبهم، ونوضح في السطور التالية مجموعة من أجمل الادعية، كما نوضح فضل الصيام في هذا الشهر.

أدعية مستجابة في العشر من ذي الحجة

نوضح في السطور التالية مجموعة من أدعية مستجابة في العشر من ذي الحجة التي يمكن ترديدها خلال هذه الأيام المباركة، ومن أبرزها ما يلي:

يا رب تقبل منا صالح الأعمال في هذه الأيام واجعلنا من المقربين.

نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت أن ترزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم يا أرحم الراحمين.

اللهم إنك تجيب المضطر إذا دعاك فأجبه دعواتنا وأجبر كسرنا وارحم ضعفنا.

صيام أول أيام ذي الحجة

بعد أن وضحنا أدعية مستجابة في العشر من ذي الحجة يجب أن نوضح أنه من المستحب أن يتم الصيام أول 8 أيام من هذا الشهر، حيث إنه سنة عن الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام ومن المستحب القيام بالأعمال الصالحة بوجه عام في هذا الشهر وذلك طبقًا لنصائح النبي الكريم، أما بخصوص صيام يوم عرفة فهو سنة فعلية وقولية حث عليها الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام في كلامه الصحيح، حيث إن ثواب صيام اليوم التاسع من ذي الحجة يكفر ذنوب السنة الماضية والسنة المستقبلية طبقًا لما ورد بالحديث الشريف.

ومن الجدير بالذكر أنه اتفق العلماء على تحريم صيام اليوم العاشر من هذا الشهر لأنه يوم عيد الأضحى ولهذا يحرم الصوم به، كما يحرم الصيام في أول أيام عيد الفطر المبارك وأيام التشريق وهي الثلاثة أيام بعد يوم النحر، وكان مسندهم على هذا التحريم هو حديث عن النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، ويستحب أن يفطر الشخص قبل الذهاب للصلاة في عيد الفطر، وفي عيد الأضحى يستحب أن يفطر المسلم بالأضحية.