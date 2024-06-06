لينك بوابة الازهر الالكترونية نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الازهرية بالاسم 2024 الفصل الدراسي الثاني

بوابة الأزهر الالكترونية نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الازهرية بالاسم 2024 ستصبح متاحة خلال لحظات عبر بوابة الأزهر الشريف حتى يتمكن كل طالب من التعرف على نتيجته بعد البحث عنها بالاسم والرقم الجلوس، وقد وصلت الأعمال في لجان التصحيح إلى نهايتها مما يشير إلى أنه لم يعد يتبقى الكثير على الإعلان الرسمي عن ظهور النتائج، وفي السطور التالية نعرض لكم أهم التفاصيل بخصوص هذا الشأن.

بوابة الازهر الالكترونية نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الازهرية بالاسم 2024

تزداد عمليات البحث عن نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية برقم الجلوس فقط 2024 وذلك بسبب توقع الكثير من الطلاب وأولياء الأمور الإعلان عن النتيجة في الوقت الحالي، وبعد أن يتم الإعلان عنها يستطيع جميع الطلاب الاستعلام بشكل إلكتروني عن طريق الالتزام بهذه الخطوات:

قم بالولوج إلى موقع بوابة الازهر الشريف .

بعدها حدد المرحلة الدراسية.

ثم اكتب بيانات الطالب في الخانات المخصصة لها.

اكتب رقم الجلوس.

اضغط على أيقونة عرض النتيجة.

انتظر ثواني حتى تفتح صفحة جديدة بها كل الدرجات الخاصة بالطالب بالتفصيل.

قم بتحميل النتيجة على جهازك حتى تطلع عليها في أي وقت.

موقع نتائج الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024

بعد أن وضحنا خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية بالاسم فقط 2024 من خلال الموقع الإلكتروني بوابة الأزهر الشريف الذي تقدم هذه الخدمة لطلاب جميع المراحل بالأزهر، يجب توضيح أن عمليات التصحيح وتجميع الدرجات من العمليات التي تحتاج إلى الوقت حتى تتم بدقة وعدالة لكي يأخذ كل طالب حقه ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن النتيجة خلال أيام قليلة.

ومن الجدير بالذكر أن الاختبارات قد انتهت في الشهر الماضي، وتجاوز عدد طلاب الأزهر الذين قاموا بأداء هذه الامتحانات على مستوى جمهورية مصر العربية 189 ألف طالب.