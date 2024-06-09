الحق ضيف ولادك بسرعة.. خطوات إضافة المواليد على بطاقات التموين والفئات المستحقة 2024

يبحث المواطنون عن كيفية إضافة المواليد الجدد إلى بطاقة التموين والحصول على دعم إضافي من الدولة، وأعلنت وزارة التموين عن الخطوات اللازمة لإضافة المواليد الجدد والفئات المستحقة لهذا الدعم وفقا للقوانين المعمول بها، لذلك يجب على المواطن الراغب في إضافة مولود جديد معرفة ما إذا كان ينتمي إلى الفئة المستحقة وفقا لإعلان وزارة التموين وكذلك معرفة المستندات المطلوبة.

تعرف على الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقات التموين

حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية مجموعة مستندات يجب على المواطن توفيرها لتمكينه من دراسة طلبه لإضافة مولود جديد، وهي كالتالي:

نسخة واضحة من بطاقة الرقم القومي لصاحب بطاقة التموين.

صورة من البطاقة التموينية.

تسجيل رقم الهاتف الشخصي لصاحب البطاقة التموينية بشرط أن يكون الرقم مسجل باسمه.

توفير نسخة من بطاقة الخدمات المتكاملة، بطاقة معاش التضامن الاجتماعي، بطاقة معاش تكافل وكرامة.

تقديم ما يثبت استشهاد الوالد.

صورة واضحة من شهادة ميلاد الطفل.

خطوات إضافة المواليد على بطاقات التموين 2024

قامت وزارة التموين بتحديد العديد من الخطوات التي يجب على المواطن اتباعها من أجل إتمام عملية الإضافة وهي كالتالي:

ادخل على إدارة دعم مصر.

اكتب رقم البطاقة التموينية في المكان المخصص له.

اضغط على كلمة حساب جديد.

انقر على خدمات التموين.

اكتب الاسم الأول للأم.

بعد ذلك اختار إضافة أفراد الأسرة غير المدرجين في بطاقة التموين.

أدخل الاسم الكامل للمولود الجديد الذي ترغب في إضافته والتأكد من أن الاسم مكون من أربعة أجزاء.

اكتب الرقم الوطني المذكور في شهادة الميلاد عند إضافة المواليد على بطاقة التموين.

اكتب صلة القرابة للمولود الجديد.

اضغط على أيقونة ضم الأبناء.

اضغط على أيقونة إضافة.

شروط الفئات المستحق في إضافة مواليد جدد

تقوم وزارة التموين والتجارة الداخلية بإضافة أبناء الأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي وبرنامج “تكافل وكرامة” وأبناء الشهداء وبعض الحالات الخاصة من الأسر الأكثر احتياجا إلى بطاقات التموين.