لينك pdf رابط نتائج الثالث متوسط 2024 موقع نتائجنا الدور الاول عموم المحافظات العراقية

نتائج الثالث متوسط 2024 موقع نتائجنا الدور الاول من أكثر الموضوعات التي يتم البحث عليها على محرك البحث جوجل من قبل الطلاب والسادة أولياء الأمور في العراق، وتحرص وزارة التربية والتعليم على توفير النتيجة الكترونيًا للطلاب من أجل التخفيف عليهم ومساعدتهم في الوصول إلى درجاتهم بكل سهولة والابتعاد عن التكدس والازدحام في المدارس، وتتيح النتيجة من خلال موقعها الرسمي وموقع نتائجنا وقد أعلنت الوزارة بأنه سوف يتم رفع النتائج على هذه المواقع الإلكترونية فور الانتهاء من أعمال رصد الدرجات وتجميعها، ونوافقكم بالمزيد من التفاصيل فيما يلي.

نتائج الثالث متوسط 2024 موقع نتائجنا الدور الاول

يستطيع جميع الطلاب التعرف على درجاتهم في جميع المواد بكل سهولة من خلال رابط نتائج الثالث متوسط 2024 الذي يقدم هذه الخدمة بشكل مجاني لجميع الطلاب بمختلف المحافظات، وكل ما عليهم هو اتباع هذه الخطوات:

في البداية قم بالولوج إلى الموقع الرسمي التابع ل وزارة التربية والتعليم العراقية أو قم بزيارة موقع نتائجنا .

اضغط على زر خدمة نتائج الامتحانات.

بعدها قم بتحديد الصف والفصل الدراسي.

ثم سجل بيانات الطالب مثل اسمه ورقم جلوسه.

قم بتحديد المحافظة التابع لها الطالب إداريا.

بعدها انقر على أيقونة الاستعلام.

خلال لحظات ستظهر النتيجة تستطيع طباعتها أو تحميلها على الجهاز.

موقع نتائج الثالث متوسط 2024 بالاسم

رابط نتائج الثالث متوسط 2024 المعتمد من قبل الوزارة من أجل الوصول إلى النتائج هو موقع الوزارة الرسمي أو موقع نتائجنا، حيث كقدت الوزارة أنه فور الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات سوف يتم رفع كشوف النتائج الكترونيا على هذه المنصات الرسمية التابعة لها، وبعدها سيتمكن كل طالب من التعرف على درجاته بالتفصيل في خلال لحظات قليلة، دون الحاجة إلى زيارة المدارس والازدحام، وتقوم هذه المواقع بتقديم خدمة الاستعلام عن النتيجة بشكل مجاني وبسيط من خلال اتباع خطوات بسيطة ومعدودة.