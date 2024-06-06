حملها تــوا: اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة pdf موقع وزارة العمل كافة المحافظٰـات

بمزيد من التوتر والقلق ينتظر مواطنين العراق الإعلان عن اسماء الرعاية الاجتماعية، ويأتي هذا التوتر مع دخول أيام عيد الأضحى المبارك، حيث يتأمل الكثير من المتقدمين أن تقوم الحكومة العراقية بصرف هذا الدعم لشراء متطلبات العيد، ومنها فقد أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أن الحكومة تعمل بكل جهد على الانتهاء من دراسة الطلبات المقدمة، ولمزيد من المعلومات تابعوا معنا هذا المقال.

اسماء الرعاية الاجتماعية

قائمة اسماء الرعاية الاجتماعية طال انتظار الاعلان عنها، فهذه الوجبة بمثابة بريق امل للكثير من المواطنين العراقيين الذين قست عليهم الظروف الاقتصادية وجعلتهم بحاجة شديدة إلى هذه الوجبة، ولكن وزارة العمل خرجت مؤكدة أنه سيتم صرف هذا الدعم للمستفيدين خلال فترة وجيزة بعد أن يتم الانتهاء من حصر الأسماء المقبولة، ومنها فقد أكدت الحكومة على وجوب توافر الشروط التالية:

علي المتقدم أن يكون من أصل عراقي.

كما يجب أن يقيم داخل العراق إقامة دائمة.

يجب أن ينطبق سن المتقدم مع السن المطلوب والذي يتراوح بين 15 ل 55 سنة للنساء، و 18 ل 60 سنة للرجال.

كما يجب تقديم جميع المستندات التي تثبت أحقية المتقدم لهذا الدعم.

يشترط أن يكون المتقدم من أصحاب الأمراض المزمنة أو ذوي الاحتياجات الخاصة أو ذوي الاعاقات.

كما يشترط ايضا ألا يكون لديه دخل شهري ثابت، أو يكون من صغار العمال أو العاطلين عن العمل.

طريقة الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

يمكن بكل سهولة أن تقوم بالاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة من خلال الدخول على موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وإتباع الخطوات التالية: