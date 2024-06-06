هتقبض قبل العيد .. الاستعلام عن معاشات تكافل وكرامة بالزيادة الجديدة 2024 شهر يونيو

يمكن لجميع الأفراد الاستعلام عن معاشات تكافل وكرامة بالزيادة الجديدة حيث أن ذلك يكون بالرقم القومي لجميع المستفيدين، وسوف يوضح لك حالة البطاقة اذا كانت سارية أو مجمدة مع ذكر السبب في حالة التجميد أو ذكر المبلغ اذا كانت سارية، فإن معاش تكافل وكرامة من البرامج التي توفرها الحكومة لمساعدة المواطن على لعبها المعيشية وتوفير حياة كريمة له فإن البرنامج يقدم الدعم لعدد كبير من الأسر الأقل دخلا والتي تحتاج الى المساعدة لذلك سوف نتعرف على كيفية الاستعلام عن تكافل وكرامة الكترونيا بالخطوات المبسطة.

الاستعلام عن معاشات تكافل وكرامة بالزيادة الجديدة

بدأت عمليات البحث تزيد حول موعد الاستعلام عن برنامج تكافل وكرامة بعد أن أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن الزيادة بنسبة 15% خلال الفترة الماضية، لذلك فإن الجميع يرى في معرفة موعد صرف معاشات تكافل وكرامة لشهر يونيو التي سوف تكون في منتصف الشهر 15 يونيو 2024 ويتم الصرف من خلال ماكينات الصراف الآلي المنتشرة بكافة المحافظات في هذا الموعد وذلك لتلبية احتياجات المواطنين لشراء مستلزماتهم.

خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة

من خلال رابط موقع وزارة التضامن الاجتماعي تستطيع ان تستعلم عن معاش تكافل وكرامة بخطوات سهلة تتمثل فيما يلي: