National Geographic “نزلها الان” تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد 2024 لمشاهدة أجمل البرامج الوثائقية

تعد قناة ناشيونال جيوغرافيك من القنوات الفضائية المتميزة، التي تحظى بشعبية كبيرة بين محبي الطبيعة وعالم الحيوان، تقدم القناة محتوى فريدا يتضمن أفلام وثائقية عن الحياة البرية والبحار والغابات، مما يوفر للمشاهدين تجربة تعليمية وترفيهية رائعة، في عام 2024، أطلقت القناة ترددها الجديد على كل من نايل سات وعرب سات بجودة عالية الدقة، مما يتيح للمشاهدين الاستمتاع ببرامجهم المفضلة بجودة صورة ممتازة.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2024

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على نايل سات، يتيح للمشاهدين في مختلف أنحاء الوطن العربي متابعة برامج القناة بكل وضوح، يمكن ضبط التردد الجديد بسهولة على جهاز الاستقبال الخاص بك للاستمتاع بمحتوى القناة المتنوع، تعرض القناة برامج تتناول مواضيع مختلفة تتعلق بالطبيعة والحيوانات، وتقدم معلومات قيمة تسهم في زيادة الوعي والمعرفة لدى المشاهدين.

نزلها الآن تردد ناشيونال جيوغرافيك

أما بالنسبة لتردد القناة على عرب سات، فإنه يوفر بديلا ممتازا للمشاهدين، الذين يعتمدون على هذا القمر الصناعي لمتابعة قنواتهم المفضلة، تتيح قناة ناشيونال جيوغرافيك من خلال هذا التردد متابعة برامجها بجودة عالية، مما يعزز من تجربة المشاهدة ويجعلها أكثر تفاعلية وإثراء، تقدم القناة محتوى يجمع بين الإثارة والمعرفة، مما يجعلها وجهة مفضلة للكثير من العائلات والأفراد.

National Geographic تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك

إن تحديث ترددات قناة ناشيونال جيوغرافيك بجودة HD على نايل سات وعرب سات، يأتي كجزء من التزام القناة بتقديم أفضل تجربة مشاهدة لمتابعيها، من خلال هذا التحديث، يمكن للمشاهدين الاستمتاع ببرامج القناة بأفضل جودة ممكنة، سواء كانوا مهتمين بمشاهدة الحيوانات في موائلها الطبيعية أو اكتشاف أسرار البحار والمحيطات، تعد القناة مصدرا غنيا للمعلومات، وتستمر في جذب ملايين المشاهدين بفضل محتواها المتميز والمتنوع.

استقبل تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك National

إذا كنت من محبي الطبيعة وعالم الحيوان، فإن قناة ناشيونال جيوغرافيك تعد خيارا مثاليا لك، قم بضبط جهاز الاستقبال الخاص بك على الترددات الجديدة على نايل سات وعرب سات، واستمتع بمشاهدة برامج رائعة تضيف إلى معرفتك وتجعلك أقرب إلى جمال وروعة العالم الطبيعي، ترددات القناة الجديدة تضمن لك تجربة مشاهدة ممتعة وثرية بكل تفاصيلها.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على النايل سات:

تعد قناة ناشيونال جيوغرافيك من أبرز القنوات الفضائية، التي تعرض محتوى مميز عن عالم الحيوان والطبيعة، يمكنكم الآن ضبط الترددات التالية، لمشاهدة القناة بجودة عالية على القمر الصناعي نايل سات:

– التردد: 11226

– معدل الترميز: 30000

– الاستقطاب: أفقي (H)

– معامل تصحيح الخطأ: 3/4

تردد إضافي على النايل سات:

– التردد: 11411

– معدل الترميز: 30000

– الاستقطاب: أفقي (H)

– معامل تصحيح الخطأ: 6/5

تردد القناة على العرب سات:

لمتابعة قناة ناشيونال جيوغرافيك على القمر الصناعي عرب سات، يمكنكم ضبط جهاز الاستقبال على التردد التالي:

– التردد: 11804

– معدل الترميز: 27500

– الاستقطاب: أفقي (H)

– معامل تصحيح الخطأ: 3/4

القناة متاحة مجانا وغير مشفرة، مما يتيح لكم الاستمتاع ببرامجها المميزة دون أي اشتراك.