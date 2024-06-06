“موقع ناجح” رابط نتائج الثالث متوسط 2024 بالاسم دور اول من وزارة التربية العراقية فور إعلانها

رابط نتائج الثالث متوسط 2024 بالاسم تقوم وزارة التربية والتعليم بالعراق بتوفيره حتى تساعد الطلاب في التعرف على نتيجة أدائهم في اختبارات الفصل الدراسي الأولى من السنة الدراسية الحالية، وذلك ضمن الجهود الحكومة في سعيها إلى توفير الكثير من الخدمات بشكل إلكتروني، من أجل تسهيل الإجراءات وتوفير الوقت والجهد على الطلاب وأولياء الأمور، ولهذا خصصت موقعاً إلكترونياً رسمياً يساعد الطلاب في التوصل إلى جميع درجاتهم خلال لحظات بمجرد الإعلان عن ظهور النتيجة، ونوافيكم بالمزيد من التفاصيل في السطور التالية.

رابط نتائج الثالث متوسط 2024 بالاسم

استعلم عن رابط نتائج الثالث متوسط 2024 بالاسم، حيث انتهت الامتحانات في معظم محافظات العراق في الفترة الحالية، حيث تحظى هذه الاختبارات باهتمام كبير بين الطلبة والطالبات الذين انتهوا من أداء هذه الامتحانات في نهاية شهر كانون الثاني المنصرم، وفي السطور التالية نوضح خطوات الاستعلام عن النتيجة:

قم بالذهاب إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم بالعراق أو موقع نتائجنا .

ثم قم بتحديد الصف الدراسي وبعدها اختر محافظة الطالب.

سجل رقم المقعد وتأكد من صحة البيانات.

اضغط على زر عرض النتيجة.

يمكنك تحميل الملف الذي سيظهر للاطلاع على النتيجة بالتفصيل.

نتائج الثالث المتوسط موقع نتائجنا 2024

كما أن رابط نتائج الثالث متوسط 2024 هو موقع نتائجنا حيث إنه موقع الكتروني رسمي معتمد من قبل الوزارة، ويتم رفع نتائج جميع الطلاب من مختلف المراحل الدراسية، وتشدد الوزارة بالطلاب وأولياء الأمور على ضرورة البحث عن نتائجهم من خلال المواقع الرسمية، وعدم استخدام المواقع الأخرى لأنها قد تعطي نتائج غير صحيحة وغير معتمدة من الوزارة.

ويجب الإشارة إلى أن أعمال التصحيح قد اقتربت على نهايتها وبعدها تقوم الوزارة باعتماد النتيجة حتى تُرفع على الموقع الالكتروني، ويصبح بإمكان الطلاب الاستعلام عنها، والوصول إلى النتيجة في كل المواد الدراسية بالإضافة إلى توضيح المجموعة الكلي والنسبة المئوية في جميع المواد الدراسية.