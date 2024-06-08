بأسرار أفخم الفنادق .. طريقة عمل توست البيض بالأفوكادو شهي المذاق

يعد الأفوكادو من الثمار الصحية التي تتمتع بعناصر غذائية صحية ومفيدة للجسم وتمده بالطاقة والحيوية والنشاط، ولتلك الأسباب تتفنن الأمهات في تقديم الأفوكادو لأفراد الأسرة، ومن أشهر طرق تقديم الأفوكادو هي وصفة توست البيض بالأفوكادو التي تقدم على وجبة الإفطار أو العشاء كوجبة مشبعة مفيدة وصحية متكاملة، وفي الفقرات التالية نوضح المقادير وطريقة التحضير.

مقادير عمل توست البيض بالأفوكادو في المنزل

يعد توست البيض بالأفوكادو صور من صور الفطار الصحي اللذيذ المناسب للكبار والصغار، هذا بالإضافة إلى القيم الغذائية التي تمد الجسم بالطاقة طوال اليوم، وفيما يلي نوضح المقادير الدقيقة للتحضير في المنزل:

جبن كريمي بمقدار ملعقتين من النوع المفضل.

حبتين بيض متوسطة الحجم.

ربع كوب أفوكادو طازج.

ملح بمقدار ملعقة صغيرة بما يعادل 5 جرام.

فلفل أسود نفس الكمية.

شرائح فلفل أحمر وأخضر وأصفر بمقدار مناسب.

خطوات عمل توست البيض بالأفوكادو

تفضل الأمهات تقديم وجبة فطور ذات قيمة غذائية عالية ومشبعة ومفيدة أيضا، وفيما يلي نوضح طريقة تحضير وصفية شهية المذاق ومميزة من حيث شكل التقديم والنكهة: