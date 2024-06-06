محدش هيقف قصادك.. أقوى أكواد ببجي موبايل الأسبوعية 2024 😱 احصل على الرقصات والسكنات مجانا

عند امتلاك أكواد ببجي موبايل سيتم إضافة العديد من المميزات إلى اللاعب، والتي تجعله الأفضل والأقوى طوال المباراة، ولهذا يرغب الجميع في امتلاك الأكواد خلال وقت قصير دون الحاجة لدفع أي أموال أو تنفيذ أي خطوات صعبة التي قد يستحيل تنفيذها، وتعد اكواد ببجي هي حلم لدى جميع المستخدمين لأنها توفر معدات ومساعدات لن يتم توفيرها إلا باستخدام أكواد ببجي، ولهذا سنوضح لكم كيف يتمكن اللاعب من الحصول عليها في أسرع وقت.

أقوى أكواد ببجي موبايل الأسبوعية 2024

جميع اللاعبين المشهورين بإنجازاتهم الكبيرة داخل لعبة ببجي ينصح كل منهم المستخدمين الجدد بضرورة استخدام أكواد ببجي موبايل، وعلى الجميع التأكد من فعاليتها ومدى صلاحيتها، كما يلزم معرفة ميزة الكود المستخدمة، ولهذا سيتم توضيح كل ذلك بالتفصيل من خلال اتباع الآتي:

يوفر لك الكود الشهير CMCKZBZBAW إمكانية الحصول على قسيمة خاصة بصورة نسيم البحر.

يمكن الحصول على النقاط التي يتم تحويلها إلى مكافآت وشدات يمكن الحصول عليها من خلال تفعيل كود CLPOZFZ56S

يوفر لك أكثر من كود مختلف إمكانية الحصول على 20 نقطة داخل ببجي، والتي تساعدك في امتلاك معدات من خلال الهدايا التي تقدمها لك، وتلك الأكواد هي من أشهرها CLHFZFZ7VE.

خطوات تحميل التحديث الجديد للعبة ببجي موبايل

يتحدث جميع لاعبي ببجي عن الإصدار الجديد المعلن من لعبة ببجي، والذي تضمن بداخله العديد من المميزات الرائعة، ولهذا يرغب الكثير في تحميل واستقبال التحديث على الهاتف، وحتى يتم ذلك يلزم اتباع الآتي: