وزارة الحج والعمرة توضح.. ماهو الرابط الرسمي لمسار حجاج الداخل لموسم الحج 1445

أعلنت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية عن بدء استقبال طلبات التقديم والتسجيل للراغبين في زيارة بيت الله الحرام وأداء مناسك الحج 1445، ولتسهيل هذا الأمر خصصت الوزارة رابطا إلكترونيا يتيح للمسجلين تقديم طلباتهم بسهولة وسرعة دون الحاجة لزيارة المقر المسؤول عن استقبال طلبات الحج، وذلك في إطار حرص المملكة على تبسيط الإجراءات لحجاج الداخل.

خطوات التقديم عبر مسار حجاج الداخل لموسم الحج 1445

أكدت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية على أهمية الحصول على تصريح الحج، مؤكدة أن عدم الامتثال سيعرض المخالفين للعقوبات كما أوضحت الوزارة مجموعة من الخطوات المتعلقة بعملية التقديم للحج:

ادخل إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة الحج .

سجل الدخول إلى حسابك أو إنشاء حساب جديد إذا لم يكن لديك حساب سابق.

اضغط على تبويب الحج.

اختار خيار طلب تصريح الحج من القائمة المتاحة.

اكتب كافة المعلومات المطلوبة للتسجيل مثل رقم الهوية الوطنية للمواطنين، رقم الإقامة للمقيمين، رقم الهاتف المحمول، تاريخ الميلاد، ورمز التحقق.

قبول جميع البنود والشروط بعد الاطلاع عليها بعناية.

اختار حزمة الحج التي تتناسب مع احتياجاتك ومن ثم اختيار طريقة الدفع التي تفضلها.

تأكد عملية الحجز.

الرابط الرسمي لمسار حجاج الداخل لموسم الحج 1445

تعمل حكومة المملكة العربية السعودية على تحسين الإجراءات المتعلقة بالحج والعمرة ولهذا السبب، قامت بإطلاق رابط إلكتروني يمكن من خلاله للأشخاص الذين يرغبون في زيارة بيت الله الحرام وأداء مناسك الحج لعام 1445 التسجيل بسهولة وسرعة دون أي معاناة، هذا الرابط مخصص لحجاج بيت الله الحرام سواء كانوا مواطنين سعوديين أصليين أو مقيمين على أراضي المملكة وهو متاح فقط لحجاج الداخل.

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