تردد قناة شيف chef tv النايل سات .. أشهى الوصفات من مطابخ العالم

تعتبر قناة شيف من ضمن مجموعة قنوات الطبخ المشهورة، التي حققت نجاحًا كبيرًا في وقت قياسي، حيث تساهم هذه القناة في تعلم الطبخ بصورة كبيرة وواضحة فتستطيع جميع السيدات المبتدئة في الطبخ تعلمه بسهولة، تقوم هذه القناة بعرض محتواها يوميًا بجودة عالية في الصوت والصورة وهذا يعتبر من أهم مميزات هذه القناة، ومن خلال هذا المقال سنتعرف على التردد الخاص بهذه القناة.

تردد قناة شيف chef tv

تتزايد عمليات البحث حول التردد الخاص بهذه القناة، وذلك يرجع إلى المحتوى المتميز خاص بها، حيث يمكن القيام بعمل وصفات لذيذة ورائعة بطريقة سهلة وسريعة، حيث تقوم هذه القناة باستضافة أفضل شيفات الوطن العربي خلال برامجها، ومن خلال هذه الفقرة سنتعرف على التردد الخاص بهذه القناة، وهو كالتالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12303.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

كيفية ضبط تردد قناة chef tv

بعد معرفة التردد الخاص بهذه القناة، يرغب الكثير منهم في معرفة طريقة تنزيل التردد الخاص بها على التلفزيون، وتكون خطوات التنزيل كالتالي: