تردد قناة شيف chef tv النايل سات .. أشهى الوصفات من مطابخ العالم

تعتبر قناة شيف من ضمن مجموعة قنوات الطبخ المشهورة، التي حققت نجاحًا كبيرًا في وقت قياسي، حيث تساهم هذه القناة في تعلم الطبخ بصورة كبيرة وواضحة فتستطيع جميع السيدات المبتدئة في الطبخ تعلمه بسهولة، تقوم هذه القناة بعرض محتواها يوميًا بجودة عالية في الصوت والصورة وهذا يعتبر من أهم مميزات هذه القناة، ومن خلال هذا المقال سنتعرف على التردد الخاص بهذه القناة.
تردد قناة شيف chef tv
تتزايد عمليات البحث حول التردد الخاص بهذه القناة، وذلك يرجع إلى المحتوى المتميز خاص بها، حيث يمكن القيام بعمل وصفات لذيذة ورائعة بطريقة سهلة وسريعة، حيث تقوم هذه القناة باستضافة أفضل شيفات الوطن العربي خلال برامجها، ومن خلال هذه الفقرة سنتعرف على التردد الخاص بهذه القناة، وهو كالتالي:
- القمر الصناعي: نايل سات.
- التردد: 12303.
- الاستقطاب: أفقي.
- معدل الترميز: 27500.
- معامل تصحيح الخطأ: ¾.
كيفية ضبط تردد قناة chef tv
بعد معرفة التردد الخاص بهذه القناة، يرغب الكثير منهم في معرفة طريقة تنزيل التردد الخاص بها على التلفزيون، وتكون خطوات التنزيل كالتالي:
- في البداية يجب القيام بالضغط على زر القائمة الموجود في جهاز التحكم عن بعد الخاص بالرسيفر.
- ثم القيام بالضغط على زر «خيارات».
- وبعد ذلك يجب القيام بالنقر على زر التثبيت، ثم يجب القيام بالضغط على زر «التثبيت اليدوي».
- ثم القيام باختيار القمر الصناعي نايل سات وبعد ذلك يجب القيام بإدخال المعلومات الخاصة بالقناة مثل التردد والاستقطاب ومعدل الترميز ومعامل تصحيح الخطأ.
- وبعد ذلك يجب القيام بالضغط على زر الموافقة، ثم الضغط على زر البحث، والانتظار قليلًا من أجل أن الوصول إلى القناة، ثم الضغط على زر حفظ.