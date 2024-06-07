“هي كل الدنيا” تردد قناة هي الجديد نايل سات 2024 باقة مميزة من برامج المرأة العصرية

تصنف قناة هي على أنها قناة شاملة للمرأة وتضم كافة المجالات والتخصصات التي تهم المرأة العربية بشكل عام والمصرية بشكل خاص، حيث تتنوع البرامج بين برامج الصحة والجمال والطبخ والنظافة والعلامات الأسرية والرجيم وأيضا البرامج الدينية، لذا تعد تلك القناة من القنوات الهامة التي يجب استقبالها وتحديث الترددات الخاصة بها بشكل دوري.

تردد قناة هي القمر الصناعي نايل سات

تقدم قناة هي باقة متنوعة من البرامج المفيدة التي تشمل كافة المجالات وتزيد من خبرة المرأة ومن الوعي والثقافة بشكل عام، ولاستقبال تردد القناة المجاني من خلال القمر الصناعي نايل سات، يتم استخدام احداثيات الضبط التالية:

التردد: 11785.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

محتوى قناة هي

تعرض قناة هي عبر شاشتها المجانية عدة برامج يتم عرض الحلقات الخاصة بهم بشكل يومي أو بشكل أسبوعي، ومن أبرز البرامج التي حققت نسب مشاهدة مرتفعة وإقبال متزايد هم البرامج التالية: