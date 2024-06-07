ما خطوات إصدار شهادة ميلاد عبر منصة أبشر 1445 وأهم المستندات المطلوبة

ضمت منصة الأحوال المدنية السعودية خدمة إصدار شهادة ميلاد عبر منصة أبشر 1445، حيث تتم كافة الخطوات بطريقة الكترونية ميسرة دون الحاجة إلى الذهاب لمقر الأحوال المدنية، وفيما يلي نوضح الخطوات والمستندات المطلوبة لكي تتم الإجراءات بسلاسة تامة دون أي عقبات.

خطوات إصدار شهادة الميلاد إلكترونيًا عبر أبشر 1445

يتمكن أبناء المملكة العربية السعودية الحاصلين على الجنسية السعودية من اصدار شهادة الميلاد للطفل من خلال خطوات الكترونية تتم على النحو التالي:

فتح الرابط الالكتروني الرسمي لمنصة أبشر. النقر على خيار أبشر أفراد من الثلاث خيارات الرئيسية المتاحة في واجهة المنصة. في الخانات الشاغرة يتم كتابة اسم المستخدم ورمز الدخول في الخانات المحددة. كتابة كود التحقق مع مراعاة حالة الأحرف. الضغط على زر تسجيل الدخول.

بعد ذلك يتم التوجه نحو تبويب خدماتي. تحديد خدمات مؤسسة الأحوال المدنية. اختيار خدمة تسجيل المواليد الجدد.

قراءة كافة الشروط والأحكام والموافقة من خلال وضع علامة صح. تدوين بيانات المولود من حيث اسم المولود واسم الاب والام وتاريخ الميلاد.

سداد رسوم الحصول على الخدم.

النقر على تبويب تسجيل المولود.

تفعيل خاصية توصيل الشهادة من خلال البريد السعودي حتى يتم توصيل الشهادة إلى العنوان الوطني.

المستندات المطلوبة لإصدار شهادة ميلاد

فيما يلي نوضح المستندات المطلوبة للحصول على شهادة الميلاد: