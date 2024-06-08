ما هي خطوات استخدام حاسبة الدعم التقديرية؟ حساب المواطن يوضح

وضحت إدارة برنامج حساب المواطن خطوات استخدام حاسبة الدعم التقديرية للإجابة على تساؤلات المواطنين المتعددة حول آليه الاستعلام عن الدعم خاصة مع اقتراب صرف الدفعة رقم 79 من برنامج حساب المواطن، والجدير بالذكر أن صرف الدعم سوف يوافق يوم الاثنين بتاريخ العاشر في الشهر مع عدم وجود حالات من الترحيل أو التبكير في الصرف.

خطوات استخدام حاسبة الدعم التقديرية

تقدم حاسبة الدعم الالكترونيه خدمة دقيقة للمستفيدين من حساب المواطن، وتتمثل تلك الخدمة في تقديم قيمة دقيقة للدعم المقرر إيداعه في حسابات المستفيدين بالريال السعودي حتى يتمكن المستفيد من ترتيب الأولويات، ويتم الاستعلام عن ذلك الدعم من خلال اتباع الخطوات التالية:

فتح الرابط الالكتروني الرسمي لبرنامج حساب المواطن.

الضغط على أيقونة “حاسبة الدعم التقديرية” من واجهة المنصة الرئيسية.

الإجابة على تساؤل هل أنت مستقل أم رب أسرة؟.

توضيح قيمة الدخل الشهري الخاص برب الأسرة المستعلم عن قيمة الدعم.

بعد ذلك يتم الكشف عن اجمالي دخل الأسرة.

بعد ذلك يتم الكشف عن اجمالي دخل الأسرة. توضيح عدد التابعين وأعمارهم من حيث سن الثامنة عشر عام.

يتم الضغط على كلمة “احسب”.

تظهر نافذة مستقلة بها قيمة الدعم بالريال السعودي.

ما معنى رسالة حالة الدفعة مرفوضة؟

استقبل برنامج حساب المواطن تساؤل من أحد المستفيدين من دعم حساب المواطن عبر منصة اكس، حيث يرغب المستفيد في معرفة معني رسالة حالة الدفعة مرفوضة، وقد جاءت الإجابة واضحة من البرنامج وتعني أنه لم يتم إيداع مبلغ الدعم الشهري للمستفيد، والسبب هو أن الحساب البنكي غير نشط وقت الإيداع.