فوائد مبهرة للجميع لكريم لبان الذكر لتفتيح البشرة في يومين فقط هتبقى ناصعة البياض

يعد لبان الدكر من أقوى أنواع الكولاجين فهو يساعد على شد الوجه للتخلص من التجاعيد وعلامات التقدم بالعمر بجانب إنه يعطي نفس نتيجة البوتكس التي تسعى إليه أغلب السيدات، كما يحتوي لبان الدكر على مواد طبيعية تحافظ على حيوية البشرة فهو يحميها من آثار التقدم بالعمر، وإليكم عزيزتي كافة تفاصيل كريم لبان الذكر لتفتيح البشرة في البيت.

كريم لبان الدكر لتفتيح البشرة

يعد لبان الدكر كولاجين طبيعي وله أهمية عالية والامر بسيط فهو يحافظ على نضارة وحيوية البشرة، كما يعمل على شد البشرة.

يساعد على ملأ الخطوط الرفيعة والتجاعيد التي تظهر بالوجه والرقبة، مما يجعل الوجه يبدو كأنه أقل جمال لدى أغلب النساء.

يفضل استخدام كريم الكولاجين طبيعي مرتين في الأسبوع للحفاظ دائماً على تجديد خلايا البشرة واستمرار نضارتها.

طريقة عمل كريم لبان الدكر في البيت

المكونات:

مقدار ملعقة كبيرة من مسحوق النشا.

ملعقة كبيرة من حصى البان الدكر.

ماء مغلي.

طريقة عمل كريم لبان الدكر: