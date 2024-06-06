احجز شقتك من هنا طرح شقق الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل بمقدم 30 ألف في 8 مدن جديدة

طرح شقق الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل والتي يترقبها محدودي الدخل من المواطنين، والتي تعد ضمن المبادرة الحكومية سكن لكل المصريين، كما يرغب كل من يقبل على الزواج من الشباب في التعرف على شروط الإسكان الاجتماعى والأوراق اللازمة، والموعد المحدد لطرح شقق الإسكان الاجتماعى.

طرح شقق الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل

نفى صندوق الإسكان الاجتماعي، الأنباء التي تم تداولها عن طرح شقق الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل، كما أكد أنه لا يوجد حجز خلال الفترة الحالية، وسوف يتم تحديد موعد طرح الشقق من خلال وزارة الإسكان، فور الانتهاء من تسليمها جميع الوحدات المحجوزة للمستفيدين منها.

الأوراق المطلوبة لحجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024

إذا كنت ترغب في التقدم على شقق الإسكان الاجتماعى، إليكم الأوراق اللازمة لذلك، وهي كالتالي:

نسخة من الرقم القومي.

شهادات الميلاد الخاصة بالابناء.

تقديم وثيقة الزواج.

مستندات لإثبات إجمالي الدخل الشهري للمتقدم.

تقديم إيصال السداد الخاصة بمقدم الحجز، ورسوم التسجيل في البريد.

في حال المتقدم المتزوج، لابد من تقديم بيان براتب الزوجة، أما إذا كانت لا تعمل لابد من تقديم إقرار يؤكد ذلك.

شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024

للتقديم على شقق الإسكان الاجتماعى لابد من استيفاء بعض الشروط اللازمة، والتي نعرضها لكم كالتالي: