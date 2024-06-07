ما خطوات التسجيل في دعم ريف والشروط المطلوبة؟ وزارة البيئة والمياه والزراعة توضح

طرحت وزارة البيئة والمياه والزراعة دعم برنامج ريف بهدف تنمية القطاعات الزراعية والإنتاجية والمشروعات الخاصة بصغار المزارعين ومربي المواشي من خلال تقديم دعم مادي يبدأ من 1500 ريال سعودي في حال استيفاء شروط التسجيل كاملة، حيث يعد ذلك الدعم واحد من أبرز الخدمات المقدمة في المملكة العربية السعودية للمواطنين والذي يستهدف تقديم دعم معنوي بهدف التوعية والتثقيف باتباع التقنيات والطرق الصحيحة للزراعة والري وللانتاج.

خطوات التسجيل في دعم ريف

طرحت وزارة البيئة والمياه والزراعة منصة دعم ريف الالكترونيه التي من خلالها يتم تعبئة نموذج التسجيل الالكتروني بدقة في حال استيفاء شروط التسجيل كاملة، ويتم التسجيل من خلال اتباع الخطوات التالية:

فتح الرابط الالكتروني لمنصة ريف.

من أعلى المنصة الرئيسية يتم النقر على خيار التسجيل.

إضافة بيانات المستخدم من حيث رقم الهوية والعمر والاسم.

ارفاق البريد الالكتروني.

إدخال بيانات المشروع.

قراءة شروط وأحكام المنصة ثم الموافقة.

ارفاق الأوراق والمستندات المطلوبة.

شروط الحصول على دعم ريف

وثقت وزارة البيئة والمياه والزراعة أبرز الشروط المطلوبة لقبول المواطنين الراغبين في الانضمام لدعم ريف، وتلك الشروط تتمثل في: