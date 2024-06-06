سعره حنين وعلى قد ايدك .. شاومي تعلن عن هاتفها الجديد بسعر 3000 جنيه بس.. موبايل ببلاش

أعلنت شركة شاومي عن هاتفها الجديد الذي يلقب بـ موبايل الغلابة نظرا لسعره المناسب وتصميمه الأنيق حيث أن الهاتف يأتي بسعر حوالي 3000 جنيه مصري فقط مما يجعله خيارا مثاليا للمستخدمين الذين يبحثون عن هاتف ذكي بمواصفات جيدة وسعر مناسب إليك بعض التفاصيل حول هذا الهاتف

مميزات هاتف شاومي الجديد

يتميز الهاتف بتصميم أنيق وجذاب يتناسب مع أحدث صيحات الهواتف الذكية.

شاشة كبيرة بجودة عالية، تتيح للمستخدمين تجربة مشاهدة مميزة.

مزود بمعالج قوي يضمن أداء سلسا وسريعًا للتطبيقات والألعاب.

كاميرا بدقة عالية تتيح التقاط صور وفيديوهات بجودة ممتازة.

بطارية بسعة كبيرة تدعم الشحن السريع مما يوفر استخداما طويل الأمد دون الحاجة للشحن المتكرر.

واجهة MIUI المخصصة من شاومي والتي توفر تجربة استخدام سهلة ومرنة.

مواصفات هاتف شاومي الجديد

أعلنت شركة شاومي عن أحدث هواتفها لعام 2024 والذي يأتي بمواصفات متميزة تلبي احتياجات المستخدمين المتنوعة هنا نظرة على أهم مواصفات الهاتف:

المعالج Snapdragon 8 Gen 3 SoC الذي يوفر أداء عاليا وكفاءة في استهلاك الطاقة.

نظام التشغيل Hyper OS نظام التشغيل الجديد من شاومي والذي يوفر تجربة مستخدم محسنة.

شاشة AMOLED LTPO بحجم 6.73 بوصة بدقة 3200 x 1440 بيكسل مع معدل تحديث يصل إلى 120 هرتز.

الكاميرا وحدة كاميرا ثلاثية بدقة 50 ميجابكسل بالتعاون مع شركة Leica لضمان جودة تصوير فائقة.

البطارية سعة 5300 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 90 واط.

الذاكرة خيارات متعددة تصل إلى 16 جيجابايت من الذاكرة العشوائية (RAM) و 1024 جيجابايت من سعة التخزين الداخلى.

نقاط القوة الخاصة بالهاتف

سعر الهاتف يجعله في متناول شريحة واسعة من المستخدمين.

رغم السعر المنخفض لا تتنازل شاومي عن الجودة في التصميم والمواد المستخدمة.

نصائح عند شراء الهاتف