Link الاستعلام عن نتائج شهادة التعليم المتوسط 2024 بالجزائر عبر موقع البيام الوطني

بالتزامن مع اقتراب موعد ظهور نتائج شهادة التعليم المتوسط 2024‏ للفصل الدراسي الثاني يرتقب الطلاب وأولياء أمورهم النتيجة بفارغ الصبر، والتي من المقرر إعلانها في يوم الثلاثاء الموافق 25 يونيو 2024، فمن أجل التسهيل والتيسير عليهم أتاحت الجهات المختصة خدمة الاستعلام عن النتائج عبر الإنترنت، ولقد تعد هذه المرحلة من ضمن أهم المراحل التعليمية التي تحدد مسار الطالب المهني ومستقبلهم الأكاديمي.

موعد ظهور نتائج شهادة التعليم المتوسط 2024 ‏

كشفت وزارة التربية والتعليم الجزائرية موعد الإعلان عن نتائج شهادة التعليم المتوسط 2024 بجميع محافظات، وأكدت الوزارة أنه في يوم الثلاثاء 25 يونيو 2024 سيتم اعتماد كافة النتائج ورفعها على الموقع الرسمي التابع للوزارة، حيث انتهي الطلاب من أداء اختبارات نهاية العام منذ عدة أيام، ويتم العمل الآن على تصحيح ومراجعة أوراق إجابات الطلاب، ولقد شدد الوزير على كافة رؤساء الكنترول القيام بعملية التصحيح بشكل دقيق وسريع، من أجل إعلانها في الوقت المحدد مع مراعاة الشفافية والنزاهة في رصد الدرجات ولإعطاء كل طالب حقه.

طريقة الاستعلام عن نتائج شهادة اتعليم المتوسط 2024

أصبح الآن من السهل الاستعلام عن نتائج شهادة التعليم المتوسط 2024 عبر شبكة الإنترنت، حيث أتاحت الجهات المختصة إمكانية إجراء ذلك بدون التوجه إلى مقر المدرسة، فمن خلال رقم التسجيل الخاص بالطالب وكذلك عن طريق مكان إجراء الامتحانات يتم استدعاء امتحان شهادة التعليم المتوسط عبر منصة البيام الرسمية، وفيما يلي خطوات إتمام ذلك: