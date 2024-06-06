خبر حلو لمنتسبي تكافل وكرامة: صرف المعاشات قبل عيد الأضحى!

جميع مستحقي معاشات تكافل وكرامة ينتظرون التعرف على موعد صرف المعاشات قبل حلول عيد الأضحى المبارك، وعليه فقد أعلنت التضامن الاجتماعي أن صرف المعاشات المستحقة عن مايو الماضي لمن لم يتمكن صرفها في الأيام الماضية، يمكنه التوجه إلى منافذ الصرف التابعة إلى فروع بنك ناصر الاجتماعي، و ماكينات ATM وأيضًا فوري.

صرف المعاشات قبل عيد الأضحى

الجدير بالذكر أن عملية الصرف قد انتظمت خلال الشهر الماضي عبر مكاتب البريد وفروع بنك ناصر والـ atm، وعليه فإن مستحقي الصرف لم تواجههم أية مشاكل تعرقل العملية وبالتالي فقد تم تحديد صرف المعاشات لشهر يونيو الجاري:

حيث أكدت التضامن أن صرف المعاشات سيتم قبل حلول منتصف يونيو الجاري أي قبل إجازة العيد.

وجدير بالذكر أنه استفاد من الزيادة الجديدة حوالي 5.2 مليون أسرة أي ما يعادل 22 مليون مواطن في مختلف محافظات الجمهورية.

وذلك بواقع متوسط معاش بين 620 حتى 740 جنيه لكل أسرة مستفيدة من الدعم.

بالإضافة إلى توفير مجموعة من الخدمات لهذه الأسر أبرزها الحصول على الدعم الصحي والغذائي وأيضًا مجانية التعليم.

المستندات المطلوبة للتقديم في معاش تكافل وكرامة

أوضحت التضامن الاجتماعي الاوراق المطلوبة حتى تتمكن الأسرة المستحقة للدعم من التقدم والاستفادة بما يوفره البرنامج من مزايا لجميع المشتركين به، ومن هذه المستندات نذكر الآتي: